「HPE ProLiant Compute Gen12」の新しい2機種の基盤である「HPE ProLiant Compute EL2000シャーシ」と、強化した「HPE ProLiant DL145 Gen11」はエッジ環境や複雑な環境、接続制約のある環境に対応するレジリエントでセキュアなソリューションを実現するという。各プラットフォームは、Environmental Ruggedization Option Kitを導入することで、極端な温度や高低差のある環境などの過酷な条件に対応を強化することができるとのこと。

HPE ProLiant Compute EL2000シャーシの概要

HPE ProLiant Compute EL2000シャーシは、国家安全保障や製造、小売、通信分野における過酷環境やサイズ・重量・消費電力(SWaP)の制約が厳しい環境で利用するために設計されている。

HPE ProLiant Compute EL2000シャーシの外観

同シャーシは、Intel Xeon 6プロセッサを搭載したHPE ProLiant Compute EL220 Gen12サーバを最大2基、またはEL240 Gen12サーバを1基搭載可能で、過酷環境に対応する高いパフォーマンスとモジュール構成による柔軟な拡張性を提供するとしている。

主な特徴はIntel Xeon 6プロセッサを8コアから最大144コアまでスケール可能なほか、最大350WのCPU TDPへの対応、0度～55度の温度環境や最大95%の湿度環境でも安定稼働するという。

また、激しい振動、環境汚染物質、電磁干渉(EMI)に対する高い耐久性に加え、EL240 Gen12では「NVIDIA RTX PRO 4500」または「NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPU」の搭載が可能。NVIDIA AI Enterpriseに対応し、厳格なセキュリティ要件や高信頼性が求められる環境に適したソフトウェアを提供する。

HPE ProLiant DL145 Gen11サーバの概要

一方、HPE ProLiant DL145 Gen11サーバは、次期「AMD EPYC 8005シリーズプロセッサ(開発コード名「Sorano」)」を採用し、通信事業者のサービス提供を支える遠隔地や分散拠点などの過酷環境に対応。

HPE ProLiant DL145 Gen11サーバの外観

コンパクトな2Uシステムでありつつ、電力効率に優れたプロセッサを最大84コア搭載可能で、静音性が求められる製造業や小売業などの環境に最適で、最大55℃の高温環境でも安定した稼働を実現するよう設計されている。

特定構成のHPE ProLiant DL145 Gen11サーバは、最新のMLPerf Inference v6.0において、NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition GPUをベースとした、エッジAI推論向けに専用設計されたサーバとして確認されている。

HPEのエッジコンピュートポートフォリオは、極限環境で求められる標準に準拠し、過酷な遠隔環境においても停止が重大な影響につながるミッションクリティカルな用途に対応。HPE ProLiantエッジプラットフォームは、業界標準に準拠したラギッド設計により、高い耐環境性能を実現しているという。

極端な温度や高地・低地といった実環境のストレス条件下での耐久性を検証する米国国防総省が定めるMIL-STD-810H3に準拠し、HPEのEnvironmental Ruggedization Option Kitは、振動や衝撃といった条件においてもこれらの要件に対応する。

また、米国国防総省が定めるMIL-STD-461G4に準拠し、EMIに対する耐性を評価して電磁干渉環境下においても安定した動作を実現。さらに、通信ネットワーク機器向け標準NEBS Level 35に準拠しており、5GコアおよびRAN(無線アクセスネットワーク)インフラストラクチャを支え、無人環境において99.999%の可用性を実現するとのことだ。

提供開始時期は、HPE ProLiant Compute EL2000シャーシおよびHPE ProLiant Compute EL220／EL240 Gen12サーバは、2026年後半に予定。HPE ProLiant DL145 Gen11およびEnvironmental Ruggedization Option Kit、HPE ProLiant DL145 Gen11 Server Premier Solution for Azure Localはそれぞれ5月19日から提供を開始している。