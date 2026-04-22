伊藤忠テクノソリューションズ(CTC)は4月22日、米国のAIスタートアップであるCognition AIが開発した完全自律型AIソフトウェアエンジニア「Devin」の提供を開始した。ソフトウェア開発の計画、実装、テスト、コードレビュー、バグ修正までを自律的に遂行し、開発の効率化と開発現場の体制強化を支援するという。

Devinの自律実行範囲のイメージ

日本企業の開発現場ではITエンジニア不足が深刻化しており、IT戦略の立案や新規ビジネスの検証(PoC)といった事業成長に直結する業務に十分な時間を割けない状況が生じているという。従来のソフトウェア開発支援AIはソースコードの補完や部分的なプログラム生成に留まるものが多く、設計・実装・テスト・不具合修正といった工程は引き続き人間が担う必要があった。

Devinでは、自然言語で指示を出すと、関連資料を読み解いてシステム全体の構造と影響範囲を把握したうえで作業工程を自動策定し、プログラムの記述からテストまでを自律的に進める。不具合を検知した場合は原因を特定し、修正が完了するまで改善作業を自動で反復する仕組みだ。一連の挙動は画面上で可視化され、エンジニアが進捗を確認しながら必要に応じて指示を追加できるため、AIと人が協働しながら開発を進められる点が特長とされる。

Devinの画面イメージ

セキュリティ面では、ソースコードなどの機密情報を保護するためデータの再学習を行わない設定や、専用領域(テナント型)での運用に対応している。CTCはライセンス提供に加え、AIの不適切な判断を防ぐガードレールの設計や、成果物の品質を自動検証する運用プロセスの整備といった導入支援も実施するとしている。

編集部メモ

米・サンフランシスコに拠点を置くCognition AIは、Devinの開発・提供を中心に事業を展開するAI企業で、2023年に設立された。また2026年4月には、アジア初の拠点となる日本法人を設立したことを発表。Datadogの日本法人で社長を務めていた正井拓己氏が日本法人社長兼ゼネラルマネージャに就任し、国内でのビジネスを展開している。