Bleeping Computerは4月1日(現地時間)、「New Windows 11 emergency update fixes preview update install issues」において、MicrosoftがWindows 11向けの定例外の更新プログラム「KB5086672」を公開したと報じた。

これは3月26日にリリースしたプレビュー更新プログラム「KB5079391」で発生中のインストール失敗問題に対処するためのものだ。同社はKB5079391について、問題が発覚後に一時的に配布を停止していた。

Windows 11の更新でインストールに失敗する不具合が発生、エラー「0x80073712」が報告されている 出典：Microsoft

なぜインストールに失敗？エラー「0x80073712」の原因は

Microsoftは2026年3月26日にオプションのプレビュー更新プログラム「KB5079391」をリリースした。この更新プログラムは、Windows 11のバージョン24H2および25H2を対象としたもので、スマートアプリコントロールの改善やディスプレー関連の調整など、29項目にわたる変更を含んでいた。しかしこのKB5079391を適用しようとしたPCにおいて、「0x80073712」エラーが発生してインストールに失敗するケースが多数確認されたという。

この報告を受け、Microsoftは先週末にKB5079391の配信を一時停止し、問題の調査を進めていた（関連記事:Windows 11更新プログラム「KB5079391」に不具合、エラー0x80073712で配布停止 | TECH+（テックプラス））。

緊急パッチ「KB5086672」で何が変わる？再インストールは必要？

今回新たにリリースした「KB5086672」は、このインストール失敗問題を解決するためのもの。KB5086672は、問題のあったKB5079391の変更内容や、それ以前に提供されたセキュリティ修正をすべて引き継ぐ累積的な更新になっている。したがってKB5086672をインストールすれば、KB5079391をあらためて適用する必要はない。

今回の更新は自動適用される？手動で入れる方法は

KB5086672は、Windows Updateの設定で「利用可能になったらすぐに最新の更新プログラムを入手する」の設定を有効にしているPCにはすぐに適用される。この設定が無効になっている場合には、Windows Updateで「ダウンロードとインストール」を選択して手動でインストールできる。

Windows 11で相次ぐ緊急修正、何が起きているのか

Microsoftにとって、3月は定例外の修正対応が続く月になった。3月21日にも、3月の月例セキュリティ更新の適用後に発生したサインイン問題に対応する緊急パッチを公開したばかりだ（参考記事:Windows 11更新後にサインインできない不具合、Microsoftが緊急修正 | TECH+（テックプラス））。そのほかにも、Bluetoothデバイスの認識問題や、リモートアクセスサービス（RRAS）の脆弱性を修正するホットパッチなどを公開している。

これら一連の対応は、不具合の特定と修正が迅速に行われている証拠とも言えるが、短期間に緊急アップデートを繰り返すことはユーザーの管理負担を増大させる側面もある。Microsoftには、更新プログラムの安定性を向上させる取り組みを強化する姿勢が求められている。