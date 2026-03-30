Neowinは3月28日(米国時間)、「Microsoft stops rollout of the latest Windows 11 feature update due to installation errors - Neowin」において、Microsoftが3月26日にリリースしたWindows 11向けのプレビュー更新プログラム「KB5079391」の配布が一時停止されたと報じた。

KB5079391のインストールを試みるとエラー「0x80073712」が発生し、インストールに失敗するケースが確認されたという。

Windows 11の更新プログラムでエラー発生 出典：Microsoft

一部環境でインストール失敗、エラー「0x80073712」を確認

この件についてMicrosoftは公式のアナウンスを発表している。この発表によると、一部デバイスへのインストールで次のエラーが発生し、失敗する可能性があるとされる。

「Some update files are missing or have problems. We'll try to download the update again later. Error code: (0x80073712)」

異例の迅速停止、影響範囲の広さを指摘する声も

同社はこの他の情報を公開しておらず、影響を受けるプラットフォーム、不具合の原因、不具合発生後の問題など一切明らかにしていない。Neowinは速やかに配布が停止された状況から、影響の広さ、深刻さが疑われると指摘している。

配布再開時期は未定

本稿執筆時点までに、KB5079391の再開時期の発表は確認できていない。本件はWindows 11の品質改善を約束した矢先の出来事ということもあり、Microsoftの信頼回復はまた一歩遠のいたと言えそうだ。