NTTデータやIBM、OracleといったIT企業はAIを前提とした変革への対応を求める一方、三菱重工やANAは社会を支える責任や実行力を強調し、資生堂は個人の価値創造に軸足を置く。同じ「挑戦」という言葉でも、その意味は業種によってまったく異なる。

企業トップのメッセージを横断的に読み解くと、そこに見えてくるのはAI時代における人材像の分岐と、企業が直面する現実だ。本稿では、主要企業の入社式メッセージをもとに、その違いと背景を探る。

2026年の入社式に共通する「AI」「変化」「挑戦」

2026年の入社式で各社トップが語ったメッセージには、いくつかの共通点が見られる。「AI」「変化への適応」「挑戦」といったキーワードは、多くの企業で繰り返し言及されていた。

その背景には、急速に進むデジタル化、先行きの見通しが難しい事業環境がある。企業は従来のやり方の延長では競争力を維持できないという危機意識を高めており、新入社員に対しても早期から変化に対応する姿勢を求めている。

こうしたメッセージは一見すると前向きだが、その裏には企業の危機感が色濃く反映されているといえる。

なお、小売企業でも入社式が相次いでおり、カインズなどでは多くの新入社員が参加するなど、企業規模を問わず新たな人材の確保が進んでいる。

IT企業は「AI前提」の人材を求める時代に

特にIT企業の社長訓示は、AIの活用が前提となる人材像を明確に示している。IBM、NTTデータ、日本オラクルといった企業は、AIを単なるツールとしてではなく、ビジネスそのものを変革する基盤として位置付けている。

IBMは、テクノロジーの進化に対応し続けるための学びや変革の重要性に言及しており、社員一人ひとりの継続的なスキルアップを重視する姿勢を示した。一方、Oracleはクラウドやデータ活用を前提とした業務変革に触れ、テクノロジーを実際のビジネス価値へと結びつける力を求めている。

また、NTTデータはAIを前提とした変革の重要性に言及しており、デジタル技術が企業活動の中核となる認識を示している。

そのため、新入社員に求められるのは、AIを「使える」ことにとどまらない。AIを前提とした業務設計や価値創出に関わる意識が求められており、従来よりも高いレベルでの適応力が必要とされている。

言い換えれば、AIは特定の専門領域ではなく、すべての職種に関わる基礎スキルへと変わりつつある。

なお、同じIT企業であっても、変革を担う人材を求めるのか、実装を担う人材を求めるのかで、メッセージのニュアンスには違いが見られる。

製造・インフラは「社会を支える責任」と実行力を強調

一方、三菱重工やANAといった製造・インフラ系企業は、メッセージの主旨がやや異なる。これらの企業では、社会基盤を支える役割の重要性や、現場での確実な実行力が強調されている。

三菱重工がエネルギーや産業を支える責任に言及しているのに対し、ANAは航空という社会インフラを担う企業として、安全運航を支える現場の重要性や、一人ひとりの責任ある行動の必要性を強調した。

これらの企業に共通するのは、変化への対応を求めつつも、その前提として「確実に実行する力」や「信頼を維持する姿勢」を重視している点だ。

航空やエネルギー、重工業といった分野では、一つの判断やミスが社会に大きな影響を及ぼす。そのため、新入社員には高度な技術力だけでなく、責任感やチームワーク、着実に業務を遂行する力が求められる。

ここでも変化への対応は重要なテーマだが、その意味はIT企業とは異なり、「安全・安定を前提にした変革」として語られている点が特徴的だ。また、IT企業が変革のスピードを重視するのに対し、インフラ企業では変化と同時に「止めないこと」が求められている。

消費企業は「個の価値創造」に軸足

資生堂に代表される消費関連企業では、個人の感性や価値創造に重きを置くメッセージが目立つ。ブランド価値や顧客体験が競争力の源泉となる分野では、個々の社員がどのような価値を生み出すかが重要となるためだ。

資生堂は、多様性を生かして新しい価値を生み出すこと、変化を待つことなく積極的に挑戦し、自ら変化を生み出していくことに期待を示している。

このため、新入社員に対しても、自ら考え行動する主体性や、多様な視点を取り入れることが可能な柔軟性が求められている。AIやデジタル技術の活用も無関係ではないが、それ以上に「人ならではの価値」をいかに発揮するかが重視されている。

同じ「挑戦」でも意味が異なる、業種ごとの人材観

今回の入社式メッセージを横断的に見ると、共通して使われる言葉の意味が、業種によって大きく異なることが分かる。

IT企業における「挑戦」は、AIを前提とした新しい価値創出への挑戦を指す。一方で製造・インフラ企業では、既存の仕組みを支えながら改善を積み重ねる意味合いが強い。消費企業では、個人の創造性を発揮することが「挑戦」として捉えられている。

同じ言葉を使っていても、その背景にある期待や前提条件は大きく異なっている。

AI時代に企業が求める人材像はどう変わるのか

これらの違いは、単なる業種の特性にとどまらない。AIの普及によって、企業が求める人材像そのものが変化しつつあることを示している。

AIを前提とするIT企業、社会基盤を支える製造・インフラ企業、価値創造を重視する消費企業――それぞれの分野で求められるスキルや姿勢は異なるものの、「変化に対応し続けること」が要件となっている点は共通している。

入社式で語られたメッセージは、新入社員への激励であると同時に、企業が直面する現実と今後の方向性を示すものでもある。そこから見えてくるのは、AI時代における人材像の多様化と、企業ごとの戦略の違いだ。

入社式のメッセージに表れた企業の本音とは

今回の入社式メッセージを横断的に見ると、企業が求める人材像は一様ではなく、業種ごとの特性や事業環境を反映していることがわかる。

一方で、「変化に対応し続けること」が人材に求める共通の要件となっている点も見逃せない。AIの進展や事業環境の不確実性を背景に、企業はこれまで以上に柔軟性と主体性を備えた人材を求めている。

入社式で語られた言葉は、企業の方針を示すだけでなく、これからの働き方や求められるスキルの方向性を示唆するものとなっている。