東京電力パワーグリッドとNTT東日本は3月26日、千葉県房総エリア（成田市、茂原市、木更津市）において、両社の工事用物品（変圧器・ルータなど）を対象とした共同配送を開始した。

東電PG拠点で積み替え、両社の資材をまとめて配送

この取り組みでは、NTT東日本の工事用物品をNTT東日本の物流倉庫（埼玉県加須市）から東京電力PGの物流倉庫（千葉県千葉市）まで輸送し、同倉庫で積替えを行った後、両社の工事用物品を東京電力PGが混載して配送する。

千葉県房総エリアを先行対象としたのは、NTT東日本の配送ルートが東京電力PGの物流倉庫近辺を通過していることに加え、両社の配送先拠点が地理的に近接しており、共同配送の親和性が高いことが確認されたためだという。

共同配送のイメージ

荷役時間40％減・走行距離15％減、実証で効果確認

共同配送の開始に先立ち、スキームの有効性を確認するため、共同配送の実証を実施した。

東京電力PGの物流倉庫を中継拠点とした共同配送を検証したところ、1日当たりの効果として、以下が確認されたという。