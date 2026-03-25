Windows 11搭載PCに新たに追加された「Copilotキー」だが、従来のCtrlキーに慣れたユーザーにとっては使いにくいと感じる場面も少なくない。実際、右側のCtrlキーが省略されているキーボードでは、操作性に戸惑うケースもある。

Windows Centralはこのほど、「NoCopilotKey fights Microsoft’s controversial keyboard change｜Windows Central」において、このCopilotキーをCtrlキーに戻す方法を紹介した。サードパーティユーティリティ「NoCopilotKey」のほか、Microsoft公式ツール「PowerToys」でも同様の再マップが可能だ。本稿ではPowerToysを使った設定手順を解説する。

Windows 11デバイスのCopilotキー 出典：Microsoft

Copilotキーはなぜ不要とされるのか

2024年当時、MicrosoftはCopilotキーの導入を「30年ぶりの大きな変更」と述べ、Windowsキーの導入に並ぶ新たな取り組みとして大々的に発表した(参考：「Introducing a new Copilot key to kick off the year of AI-powered Windows PCs | Windows Experience Blog」)。

しかしながら、Windows 11への強引なAI統合はユーザーの反発を招き、今年に入るとAI統合の見直しが指摘され、Copilotキーの必要性は徐々に薄れつつある(参考：「MicrosoftはWindows 11のAI戦略を見直すかもしれない、その理由は | TECH+（テックプラス）」)。

PowerToysでCopilotキーをCtrlキーに変更する

Windows Centralはこの状況の変化に合わせ、CopilotキーをCtrlキーに戻す方法として、サードパーティーユーティリティの「GitHub - Dwedit/NoCopilotKey: Changes Copilot keyboard key into right ctrl key · GitHub」を紹介した。

しかし、同様の機能はMicrosoftが提供しているユーティリティソフトウェア「PowerToys」にも搭載されており、あえてサードパーティ製品を利用する必要はない。どちらを利用するかはユーザーの好み次第だが、ここでは公式ツールのPowerToysの設定方法を解説する。

Copilotキーはどのキーに割り当てられているのか

Copilotキーは専用の物理キーとして搭載されているが、Windows上では通常のキー入力として処理される。多くの環境では、このキーはショートカットキー「Win＋Shift＋F23」として認識される。

このため、Copilotキーの動作を変更する場合、単純な「キーの再マップ」ではなく、「ショートカットの再マップ」を利用する必要がある。特にPowerToysのKeyboard Managerでは、キー単体の変更とショートカットの変更が分かれているため、設定時には注意が必要となる。

なお、環境やデバイスによっては異なるキーコードが割り当てられている場合もある。

Keyboard Managerでショートカットを再マップする手順

PowerToysの最新バージョンとなる「v0.98.0」では、キーボードマッピングの調整ツール「Keyboard Manager」のエディター環境が刷新された。WinUI 3を使用する単一の統合ビューで管理する仕組みに変更されている。

早速この新しいエディターを使用して説明したいところだが、存在しないキーのマッピングに対応していない問題がある。Copilotキーを搭載したデバイスは、右側のCtrlキーが搭載されていないため、設定できないことになる。そこで今回はクラシックエディターを利用する。具体的な変更手順は次のとおり。

タスクバーの通知領域に表示されているPowerToysアイコンをダブルクリックし、設定画面を開く

左側の「入手力」をクリック→「Keyboard Manager」をクリックする

右側の「Keyboard Manager」を「オン」にする

「新しいエディターを試す」が表示されていない場合は、末尾の「クラシックエディターに戻る」リンクをクリックする

「ショートカット」セクションの「ショートカットの再マップ」をクリックする

「ショートカットの再マップを追加」ボタンをクリックする

左側「ショートカット」の鉛筆アイコンをクリックして、Copilotキーを入力。「OK」ボタンをクリックする

右側「ショートカット」の下のドロップダウンリストから「Ctrl(Right)」を選択する

ウィンドウ右上の「OK」をクリックする

多くの場合Copilotキーはショートカットキー「Win+Shift+F23」に割り当てられている。そのため、Copilotキーを再マップするには、「キーの再マップ」ではなく「ショートカットの再マップ」を行う必要がある。

なお、PowerToysのKeyboard Managerは開発中のため、正常に動作しないことがある。その場合は公式ドキュメント「キーとショートカットの再マップ PowerToysKeyboard Manager | Microsoft Learn」のトラブルシューティングを参考に、解決を試みることができる。