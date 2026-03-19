サイボウズは3月19日、2026年7月に東京都で開催される「日清食品 2026 WORLD LACROSSE 女子世界選手権大会 」の大会スポンサー契約を締結したことを発表した。大会が北米・欧州・豪州以外の地域で開催されるのはおよそ30年ぶりとのことだ。

大会スポンサー契約を締結した

大会スポンサー契約締結の背景

サイボウズの考えるチームワークは、「チームメンバーが共通の理想に向かって役割分担しながら協働し、チームの生産性とメンバーの幸福度が高いこと」を意味している。個を尊重しながら役割分担することで成り立つラクロス競技の特性は、サイボウズが大切にしている価値観と高い親和性がある。

2024年よりサイボウズと日本ラクロス協会はパートナーシップを締結しており、同社は日本ラクロス界のさらなる発展を支援してきた。

「日清食品 2026 WORLD LACROSSE 女子世界選手権大会」は日本ラクロスが国際舞台において存在感を高める重要な機会となる。また、現在サイボウズもグローバル展開に取り組んでおり、「チームワーク」という価値を世界へ広げていく挑戦を続けている。

日本ラクロスが世界に挑む姿勢に共感し、サイボウズもまたグローバル市場への挑戦を一層推進していく決意を込め、大会への協賛を決定したとのことだ。