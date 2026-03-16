パナソニック コネクトは3月16日、同社ノートPC「レッツノート」の法人向け新製品として、13.3型モバイルPC「レッツノート NC」を発表した。

既存の12.4型モデル「SC」と14型モデル「FC」の中間に位置する製品で、Core Ultra シリーズ3プロセッサを新搭載し、レッツノート初のCopilot+ PCとなる。同社および販売代理店を通じて、法人向けに販売される。発売時期は2026年秋以降。

Core Ultra シリーズ3搭載、同社初のCopilot+ PC

レッツノート NCは、Intel Core Ultra シリーズ3を搭載した13.3型（1,920×1,200ドット）モバイルPC。既存の14型モデル「FC」と12.4型モデル「SC」の間を埋める位置づけの製品で、モバイル性と作業性の両立を図る。

最大50TOPSのNPUを内蔵し、NPU性能40TOPS以上を求めるMicrosoftの「Copilot+ PC」に準拠している。なお、NCは法人向けにのみ販売するが、新しいSC「SC7」およびFC「FC7」は法人／個人向けの両方が用意される。SC7およびFC7は2026年春に発売予定。

SCおよびFCも、プロセッサを従来のCore Ultra シリーズ2からCore Ultra シリーズ3に更新した新モデルが登場した。PC作業をしながら充電時間を短縮できる「しながら30分充電」や、すき間時間を活用して充電できる「急速充電対応」といった独自アプリにより、従来より駆動時間が伸びている。

このほか3製品ともに、Web会議時のモード（個人モード／スピーカーフォンモード／カスタムモード）において、マイク・スピーカーの設定が連動するようになり、自分と相手の双方でより音が聞き取りやすい設定となった。WebカメラはWindows Helloに対応する。

14型「FC」・12.4型「SC」と設計が共通化

従来のFCおよびSCと設計思想は同じで、レッツノートの基本コンセプトである「頑丈」「軽量」「長時間駆動」といった特徴は引継ぎながら、基板を含む多くのパーツを3機種で共通化している（画面サイズに関する部品を除く）。これにより各モデルを同時に企業導入した場合、IT管理工数の削減が見込めるとする。

同社では導入から保守までの各ステップでIT管理者をサポートするツール（Panasonic PC Control Suite）を提供しているが、今後これらツールの活用を支援する「Panasonic PC Navigator」をリリースする予定だ。

レッツノート NC法人向けモデルの主な仕様は下記の通り。なお画面サイズを除き、FC7およびSC7の基本仕様も共通となる。