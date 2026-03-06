Windows 11ではスタートメニューのデザインが刷新され、アプリの「ピン留め」や「おすすめ」表示など新しい要素が追加された。一方で、Windows 10から移行したユーザーの中には「使いにくい」「目的のアプリを見つけにくい」と感じる人も少なくない。

実は、スタートメニューは設定を変更することで、表示内容やレイアウトをある程度カスタマイズできる。本稿では、Windows 11のスタートメニューを使いやすくする主な設定を紹介する。

Windows 11のスタートメニュー。ピン留めや「おすすめ」などの表示を設定から変更できる

「おすすめ」表示を減らす・非表示にする

Windows 11のスタートメニューには「おすすめ」セクションがあり、最近使ったファイルやアプリが表示される。ただし、この表示が不要と感じるユーザーも多い。表示内容は設定から調整できる。

具体的には、[設定]－[個人用設定]－[スタート]を選択し、以下の項目をオフにすると、「おすすめ」に表示される内容を減らすことができる。

スタートで推奨されるファイル、エクスプローラーで最近開いたファイル、ジャンプリスト内の項目を表示する

ヒント、ショートカット、新しいアプリなどのおすすめを表示します

よく使うアプリをスタートメニューに固定

Windows 11では、スタートメニューの上部に「ピン留め」されたアプリが表示される。頻繁に使うアプリを固定しておくことで、素早く起動できる。

アプリをピン留めする手順は次の通り。

スタートメニューを開く

「すべてのアプリ」をクリック

固定したいアプリを右クリック

「スタートにピン留めする」を選択

ピン留めされたアプリはドラッグして並び替えることもできる。

不要なアプリのピン留めを解除する

初期状態では、Microsoft StoreやXboxなどのアプリがピン留めされていることがある。使わないアプリは整理しておくと、スタートメニューが見やすくなる。手順は以下の通り。

スタートメニューを開く

削除したいアプリを右クリック

「スタートからピン留めを外す」をクリック

これでスタートメニューからアイコンが削除される。

スタートメニューにフォルダーを表示する

Windows 11では、スタートメニュー下部に特定のフォルダーを表示することもできる。例えば「ドキュメント」や「ダウンロード」を表示しておくと、ファイルへのアクセスが簡単になる。

設定は、[設定]－[個人用設定]－[スタート]－[フォルダー]で行う。

ここで表示したいフォルダーをオンにすると、電源ボタンの横にアイコンが追加される。

スタートボタンを左側に戻す

Windows 11ではタスクバーのアイコンが中央に配置されているが、Windows 10のように左側へ変更することもできる。

設定は、[設定]－[個人用設定]－[タスクバー]－[タスクバーの動作]－[タスクバーの配置」で、「左揃え」に変更すればよい。

これで従来のWindowsに近いレイアウトになる。

スタートメニューを整理するとWindows 11は使いやすくなる

Windows 11のスタートメニューは、初期状態のままだとアプリやおすすめ項目が多く表示され、少し見づらいと感じることがある。しかし、ピン留めの整理やおすすめ表示の設定を変更することで、シンプルで使いやすい構成に調整できる。

普段よく使うアプリだけを配置しておけば、スタートメニューから目的の操作にすぐアクセスできるようになるだろう。