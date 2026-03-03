Microsoftは2月27日(米国時間)、Windows Insider ProgramのCanaryチャネル向けに「Windows 11 Insider Preview Build 28020.1673(KB5077240)」を公開した。この最新プレビュー版は、Emoji 16.0の導入、Webカメラの新設定、ネットワーク速度テストの組み込みなど複数の新機能を含んでいる。

Announcing Windows 11 Insider Preview Build 28020.1673 (Canary Channel)｜Windows Insider Blog

新たに導入された機能

Windows Insider ProgramのCanaryチャネルは、Windowsのリリースチャネルの中で最初期の段階にある実験的ビルド。アプリ開発者や上級者向けに将来の提供が未定の最新機能などを提供する。

注目の新機能は次のとおり。

KB5077240にはこれら新機能の他に、複数の機能の信頼性の向上が導入されている。アップデートはWindows Insider ProgramのCanaryチャネルの参加者のみが利用可能。新機能の提供はフィードバックを確認しながら段階的に行われる予定だ。