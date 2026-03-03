Microsoftは2月27日(米国時間)、Windows Insider ProgramのCanaryチャネル向けに「Windows 11 Insider Preview Build 28020.1673(KB5077240)」を公開した。この最新プレビュー版は、Emoji 16.0の導入、Webカメラの新設定、ネットワーク速度テストの組み込みなど複数の新機能を含んでいる。
新たに導入された機能
Windows Insider ProgramのCanaryチャネルは、Windowsのリリースチャネルの中で最初期の段階にある実験的ビルド。アプリ開発者や上級者向けに将来の提供が未定の最新機能などを提供する。
注目の新機能は次のとおり。
- Emojiバージョン16.0を導入する。これら絵文字は、絵文字パネル(ショートカットキー[Win]+[.])に表示される
- 初回サインイン時の復元エクスペリエンスが「Windows Backup for Organizations」に統合された。Microsoft Entraハイブリッド参加デバイス、クラウドPC、マルチユーザー環境向けの機能で、初回サインイン時にユーザー設定とMicrosoft Storeアプリが自動的に復元されるようになる(参考記事：Microsoft、組織向けWindows 10/11バックアップツールの限定プレビュー開始 | TECH+(テックプラス))
- クイックマシンリカバリーが、エンタープライズ管理下のWindows Professionalデバイスおよびドメインに参加していないWindows Professionalデバイスで、自動的に有効になった
- タスクバーからネットワークの速度テストツールが利用可能になった。クイック設定のWi-Fiや、システムトレイのネットワークアイコンのコンテキストメニューから呼び出せる
- スタートメニューのアカウントメニューに特典ページに移動する新しいオプションが追加され、アカウントの特典を簡単に確認および管理できるようになった
- カメラのパンとチルト設定が設定アプリに追加された。設定は設定アプリ→「Bluetoothとデバイス」→「カメラ」→対象カメラをクリック→「基本設定」セクションから行う
- ウィジェット(ショートカットキー[Win]+[W])の設定が、ダイアログからウィジェットアプリ内のページとして表示されるようになった
- Windows 11 Arm64デバイスに、リモートサーバー管理ツール(RSAT: Remote Server Administration Tools)のサポートが追加された。ツールはオプション機能として提供され、設定アプリ→「システム」→「オプション機能」または、コントロールパネル→「プログラムと機能」→「Windowsの機能の有効化または無効化」からインストールできる
- エクスプローラーのフォルダーオプションダイアログがダークモードに対応した
- エクスプローラーで開いているすべてのウィンドウとタブが、予期せずにデスクトップまたはホームにジャンプする不具合を修正
KB5077240にはこれら新機能の他に、複数の機能の信頼性の向上が導入されている。アップデートはWindows Insider ProgramのCanaryチャネルの参加者のみが利用可能。新機能の提供はフィードバックを確認しながら段階的に行われる予定だ。