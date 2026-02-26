インドのHCL Technologiesはこのほど、Cisco(シスコ)との協業で「Fluid Contact Centerソリューション」の強化版を発表した。

ソリューションの概要

同ソリューションは、AIおよびクラウド対応の機能を備え、企業の顧客エンゲージメント変革を支援するという。

シスコのAIを搭載したクラウドベースの「Webex Contact Centerプラットフォーム」と、HCLTechのCCaaS(Contract Center as a Service)変革における専門知識を組み合わせることで、企業がAIおよび生成AIを活用した機能を導入できるようにし、サービス対応力と業務効率の向上を実現するという。

同ソリューションには、多言語対応のバーチャルエージェント、対話型IVR、エージェント支援ツール、分析機能、プロアクティブなモニタリング、業界別ユースケースなどが含まれる。

柔軟性と高い統合性を備えたFluid Contact CenterはCCaaSへの移行を支援し、テクノロジー導入を簡素化するとともに、エンドツーエンドのエクスペリエンス保証を提供するという。これにより、企業のサービス提供を改善し、顧客満足度の向上を実現するとのことだ。