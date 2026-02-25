Photosynth(フォトシンス)は2月25日、同社が提供するスマートロックを活用したクラウド型「Akerun入退室管理システム」がSmartHRのクラウド人事労務ソフト「SmartHR」とID管理基盤の連携を開始したと発表した。

両社のサービスのID基盤連携により、SmartHR上でAkerunのアカウント管理が可能になり、アカウント管理の確認漏れや退職者アカウントの削除忘れなど、手作業に起因するセキュリティリスクを低減できると同時に、担当部門は煩雑な確認・入力作業に要していた時間を戦略的な業務に活用できるようになるという。

基盤連携の概要

現在、DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進でSaaS(Software as a Service)の利用が広がる一方で、多くの企業で情報システム部門や人事・総務部門などが手作業でアカウント管理を行っている。従業員の入退社や異動のたびに発生する煩雑な作業は、担当者の負担であると同時に、退職者アカウントの削除漏れはセキュリティにも直結するリスクとなっていると指摘。

今回、両社のID管理基盤が連携したことで、SmartHRの「ID管理機能」を通じてAkerunのアカウント管理が可能になる。SmartHR上の従業員の入退社や異動情報をもとに、Akerunのアカウント情報を一覧で確認でき、これまで手作業で行っていたアカウントの棚卸しや発行・停止作業をSmartHR上で行えるという。

これにより、アカウント管理の確認漏れや退職者アカウントの削除忘れといった、手作業に起因するセキュリティリスクを大幅に低減でき、情報システム部門や人事・総務部門は煩雑な確認・入力作業から解放され、より戦略的な業務に注力できるようになります。

今後、フォトシンスはオフィス領域における技術連携パートナーとのシステム連携を推進することで、企業におけるセキュリティや認証などの課題に対して、スマートロックなどを活用したクラウド/IoTなどのサービスを通じて、安心安全で効率的な空間運営を支援していく考えだ。