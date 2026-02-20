日立製作所の鉄道システム事業を担う日立レールは2月20日、カナダ・トロントに新たなカナダ本社を設立するため、約3,000万カナダドル（約34億円）を投資すると発表した。オンタリオ州における長期的な事業展開へのコミットメントを示すとともに、鉄道信号技術分野におけるリーダーシップを一層強化していくとしている。

今回の投資は、同社がトロントを拠点に進める1億カナダドル（約112億円）規模の投資コミットメントの一環。新本社では次世代鉄道信号技術「SelTrac G9」の開発を進めるほか、グローバルCBTC（通信ベース列車制御）コンピテンス・センターを設置し、世界各地の鉄道システム向けに高度なエンジニアリング機能を担う。

SelTrac CBTC技術は世界40都市・100以上の都市鉄道に輸出してきたとしている。現在開発中の次世代CBTC技術はAIや5Gを統合し、よりスマートで効率的、かつ持続可能な都市鉄道システムの実現を目指すとしている。

新本社は2026年夏、トロントのスカーバロー地区「コンシリウム・プレイス」に開設予定。延床面積約125,000平方フィート（約11,600m2）、5.5フロアで構成され、約1,100人の従業員と約100人の有給インターンが勤務する計画だ。ジムや託児施設、EV充電ステーションなどを備え、従業員のウェルビーイングを重視した設計としている。

日立レール カナダ法人COOのアルノー・ベッセ氏は「最先端の新本社は、次世代の技術人財を惹きつける拠点となると同時に、世界中の都市交通システムにおいて、輸送力向上、信頼性強化、コスト削減を実現する次世代信号技術の中核となります。」とコメントしている。