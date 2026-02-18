Securityonlineは2月18日(現地時間)、「The Great Refurbishment: Why iOS 27 is the "Vernal Cleansing" Your iPhone Battery Needs」において、iOS 27は高速化と省エネを兼ね備えたアップデートになる可能性を伝えた。

AppleはiOS 27のリリースに向けて既存のソースコードをブラッシュアップし、基盤となるアーキテクチャーを最適化することで高速化および省エネの両立を達成する見込みだという。

iOS 27で改善される3つの課題とSiriの強化

Securityonlineは、iOSが抱える3つの課題を次のように指摘している。

20年以上にわたり開発されてきたiOSは、冗長なレガシーコードを抱えている。時代遅れな断片を蓄積し、ストレージ消費を増加させ、さらにはバックグラウンドプロセスがシステムリソースに不要な負荷をかけている。次期リリースではこれら冗長なコードを除去する

古いフレームワークに依存する多くのネイティブアプリケーションが存在する。これらアプリの実行効率を高めるために、大がかりな書き換えが予定されている

iOS 26にて導入された新しいレンダリングフレームワーク「Liquid Glass」は負荷が高い。バッテリー寿命に与える影響を軽減するために、改良および機能強化を試みる

iOS 27ではこれら課題の改善が導入される見込み。アプリの高速化、軽量化が進み、バッテリー寿命の延長が期待できるとのこと。一方で、外観上の目新しさは乏しいと推測されている。

この他、Siriの高度化およびシステム統合の深化、安定化が予想されている。前述の高速化および省エネは、Siriの高度化による負荷増加を受け止めるための準備作業との推測もあり、この見立てが正しければAI機能を活用するケースではバッテリー負荷は軽減されない可能性がある。