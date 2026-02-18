ストックマークは2月18日、自律型AI運用のためのプラットフォーム「SAT Agent Cockpit(SAT AC)」において、既存ドキュメントやAIとの対話から半自動的に“AI用の業務マニュアル”を構築し、AIエージェントの実行能力として即座に実行可能にする新機能「スキル」の提供を2月25日より開始することを発表した。

「SAT Agent Cockpit」および新機能「スキル」の概要図(出所:ストックマーク)

現在では各企業で生成AIの導入や活用に向けた取り組みが進む一方、多くの企業が「社内独自ルールを正確に教えられない」「マニュアルを読み込ませても期待通りに実行できない」などの運用課題を抱えており、結果として実運用に至らず、“PoC(概念実証)の壁からの脱却”に至らない現状があるという。

こうした課題の解決に向けて活発化するのが、業務エージェント構築への取り組み。ただ同時に、ワークフロー/パイプライン設計に必要な高度専門知識を有する人材の不足や、そもそものワークフロー/パイプラインの定義設定の困難さ、エージェント改善に要する膨大なエンジニアリング工数など、新たな課題が表面化し、生成AIの業務実用化を停滞させる要因となっている。

そうした中で今回、企業独自の“暗黙知”や“複雑な非構造化データ”をAIによって即座に実行可能な資産へと変換するSAT ACを提供しているストックマークは、「現場に蓄積された知恵」と「AIでの実行」の間に残された溝を埋めるべく、専任人材不要で、現場担当者との対話を通じてAI専用の業務マニュアル(動作手順)を定義・構造化する新機能として「スキル」を開発したとする。

同機能は、現場担当者が持つ実務手順や判断のコツを、複雑なエンジニアリング不要で吸い出し、業務エージェントが迷わずタスクを遂行するためのAI用業務マニュアルを半自動で生成するもの。従来は生成AIに入力するプロンプトによってパフォーマンスが大きく左右されていたが、そうした“プロンプトの沼”から脱し、複雑なタスクをシンプルな仕組みで実現可能になるとしている。

具体的には、担当者とAIウィザードとのチャットによって業務の手順や参照すべき社内知識(RAG)、判断の制約などを整理した後、AIの推論能力を最大化するマークダウン形式でワークフロー/パイプラインの定義が自動生成される。またSAT ACによって構築されたスキルは即座にエージェントへと修得させることも可能だといい、複雑なエンジニアリングを介さずに、高度な社内ドメイン知識を使いこなす実務エージェントの稼働を開始できるという。

またエージェントの挙動修正については、SAT ACのUI上でスキルのパラメータや手順を調整するのみで精度を向上させることが可能。作成されたスキルを部品として再利用することもできるといい、複数のスキルを組み合わせることで、異なる業務に対応するエージェントを効率的に量産でき、組織全体での開発工数を大きく削減するとした。

なお、スキル内に蓄積された社内データや検索ロジックについては、SAT ACのプラットフォーム内で安全に管理されるといい、外部のAIエージェントを利用する場合でも、業界の標準的な使用に準拠したAPI経由で必要な情報のみを安全に提供する「ナレッジ・ゲートウェイ」としても機能するとのことだ。

ストックマークは、今回実装された新機能が、社内に蓄積された業務マニュアルを「ただ読むもの」から、AIが「今すぐ実行できるスキル」へと進化させるものであり、多くの企業が陥りがちな“業務AIエージェントの表面的な導入”を打破して、ビジネスプロセスの変革に直結するものだとする。

そして今後は、マニュアルやRAGでは答えられない領域を、エージェント自ら社内の有識者にヒアリングしてナレッジを生成し、新たなスキルとして蓄積可能な「ヒアリングエージェント」機能を実装予定とのこと。同社はこうした機能を起点として、企業の競争力であるドメイン知識をAIで活用可能な資本とすることで、属人性を排除した生成AIによる抜本的な業務プロセス再設計を強力に推進していくとしている。