レバテックは2月5日、IT人材と企業担当者を対象に実施した調査結果「レバテックIT人材白書2026」のうち、IT人材のAI利用に関する分析結果を発表した。20代のIT人材では業務でAIエージェントを利用する割合が約5割に達しており、利用者の7割以上が業務においてポジティブな効果を実感しているという。

IT人材全体でAIの利用経験は1年で約1.5倍に増加

調査によると、IT人材全体では67.8％が業務でAIを利用した経験があると回答し、昨年の調査と比較して約1.5倍に増加した。利用頻度は「ほぼ毎日（34.0%）」「1週間に2〜3回程度（33.9%）」と、日常的にAIを活用する人材が増えている。利用ツールは「ChatGPT（75.3%）」が最多で、「Microsoft 365 Copilot（47.3%）」「Gemini（40.7%）」が続き、Geminiは昨年の調査と比較して利用率が約2倍に伸びたという。

AIの活用方法については「実装・コーディング（32.8%）」が「提案・営業（31.6%）」をわずかに上回り最多となり、技術・非技術問わず幅広い業務で利用されていることが分かった。AIの導入による業務効率化については、7割が「効率化された（70.0%）」と回答し、昨年の54.3%から15.7ポイント増加した。

業務でAIエージェントを活用するIT人材は全体で29.9%だったが、20代では48.9%とほぼ半数が利用しており、世代間で利用状況に大きな差が見られた。利用目的は「定型業務・反復作業の自動化（53.1%）」「開発スピードの向上（52.0%）」が上位となり、「ミスの削減・均一化（32.2%）」「データ分析の高度化・迅速化（23.3%）」が続いた。

AIエージェントの利用による効果については、71.3%が「ポジティブな効果があった」と回答し、「変化はなかった（26.1%）」「ネガティブな効果があった（2.6%）」を大きく上回った。具体的には「アウトプットの質と量が向上した（53.6%）」「業務効率が改善した（51.4%）」が5割を超え、「創造的・戦略的な業務に時間を使えるようになった（46.7%）」も半数近くに達したとしている。

一方、効率化を実感できない理由としては「効果測定をできるほどの変化がない（26.6%）」「導入されて間もないため効果が分からない（24.2%）」が上位に挙がり、導入効果の把握が課題となっている。

レバテックの泉澤匡寛執行役社長は「AI活用は単なる業務の効率化に留まらず、IT人材のキャリア形成や企業の競争力を左右する重要なテーマとなっていく」とコメントしている。

なお、この調査は2025年11月12日から19日にかけて、インターネット調査にて実施された。