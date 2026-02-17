Vimプロジェクトは現地時間2月14日、オープンソースのテキストエディタ「Vim 9.2」のリリースを公式サイトで発表した。

Viの上位互換のコマンドラインエディターとして多くの開発者に利用されてきたOSSのテキストエディター「Vim」は、2022年6月にVim9.0をリリース、先頭にvim9scriptを記述することで動作する高速スクリプト言語Vim9 Scriptを実装。実行速度を向上させ、def関数による高速コンパイルなどVim上で実行できるVimスクリプトの機能拡充を図っている。

Vim 9.2のGUI画面(vim -g)

v9.2ではvim9scriptにEnums(列挙型)/Generics(ジェネリクス関数)/Tuples(固定長タプル)やクラスメソッドを最適化する:defcompile、コンストラクタ保護Protected _newなど言語としての幅を広げており、公式アナウンスでは、Vim9 ScriptとAIを活用して作成されたゲームプラグイン「Battleship」や「Number Puzzle」などVim9で動作するゲームプラグインも紹介し、その進化をアピールしている。

Vim 9.2上でhello.vimを作成し、:sourceで実行

Vim 9.2自体の新機能として、Linux環境におけるWayland GUIへの対応やInsertモードでの曖昧検索fuzzy matchingやレジスタ内容を候補にする機能など包括的な補完機能強化も図られている。VimはGNU Emacsと並んで存在感を示してきたオープンソースのテキストエディターで、GitHub上に公式リポジトリも設置している。