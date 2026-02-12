富士通は2月12日、同社グループ（富士通、エフサステクノロジーズ、富士通ITプロダクツ）の国内工場で、ミッションクリティカルを支えるソブリンAIサーバをMade in Japan製品として3月より製造を開始することを発表した。

また、同社が開発する高性能かつ省電力性を追求した「FUJITSU-MONAKA」を搭載したサーバを、Made in Japan製品として2026年度中に製造開始する。

取り組みの背景

近年は国際情勢の変化や、サイバー脅威の増大、海外法規制への対応などに伴い、重要情報の保護が急務となっている。日本国内においても、経済安全保障推進法に基づく特定社会基盤事業者の指定が進むなど、重要インフラを担う企業にとって、システムにおけるリスク対応の重要性や、経済安全保障およびリスク対応の観点からソブリン性への注目が高まっている。

ITインフラにおけるソブリン性の特徴として、データ流出リスクの最小化、自律的な運用、国内法への準拠、セキュリティリスクの透明性確保、テクノロジーのコントロールなどが挙げられ、これらを多角的な観点から健全性を確保することが重要となる。

概要

富士通グループはソブリン性を実現するITインフラとして、国内工場でサーバをMade in Japan製品として製造開始する。ミッションクリティカル領域・ソブリン領域向けにトレーサビリティ、セキュリティリスク、装置動作、運用自立性の透明性を強化する。

NVIDIA HGX B300、NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Editionの2種類のGPUを搭載したサーバを、Made in JapanのソブリンAIサーバとして3月より製造開始する。また、コンフィデンシャルコンピューティング技術を組み込み、セキュリティ脅威に対し強固な保護を実現する「FUJITSU-MONAKA」を搭載したサーバをMade in Japan製品として製造する。

富士通グループの笠島工場（石川県かほく市）では、スーパーコンピュータ「富岳」や高信頼サーバの製造で培われた技術を生かし、Made in Japan製品を製造する。主要部品のトレーサビリティを確保しつつ、プリント基板組立から装置組立まで一貫生産することで、製品の透明性を確保る。同工場ではソブリンAIサーバの装置組立は3月に、プリント基板組立は6月にそれぞれ開始する。

さらに、富士通グループはSuper Micro Computer, Inc.との協業を拡大し、Made in JapanのソブリンAIサーバについて企画・開発・製造・販売・保守を一貫して提供する。Made in Japanとして製造を開始するサーバ製品は、日本国内市場および欧州市場へ提供予定。