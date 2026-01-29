さくらインターネットは1月29日、生成AI業務支援サービス「さくらのAIソリューション」の「パッケージサービス」において、国産クラウド基盤で完結するエンタープライズ向けAIチャットサービス「neoAI Chat for さくらインターネット」の提供を開始した。

新サービス提供の背景

生成AIの業務利用が急速に進む一方で、情報漏洩リスクや海外サーバへのデータ送信に対する懸念が高まっていおり、特に金融や医療など法規制が厳しい業界においては、データの外部学習を行わない国産クラウド基盤によるセキュアな環境が求められている。

こうしたニーズを背景に、セキュリティと利便性を両立し、企業における生成AIの業務利用を安全に推進するエンタープライズ向けAIチャットサービスとして、neoAI Chat for さくらインターネットを提供する。新サービスはneoAI、双日テックイノベーションと連携して提供するものとなる。

新サービスの特徴

主な特徴として、国産クラウド基盤で完結し、データの外部学習を行わないセキュアな環境であり、金融や医療など法規制の厳しい業界や、官公庁、自治体および製造業など、高度な情報管理が求められる分野に対応している。

また、高精度なRAG(検索拡張生成)技術により、社内データを活用した回答精度の向上を実現し、利用シーンは社内問い合わせ対応や業務支援、社内ナレッジ検索などの業務効率化などを想定している。