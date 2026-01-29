サイボウズは1月29日、西武ライオンズとユニフォームの袖広告スポンサー契約を締結したことを発表した。この契約に伴い、2月1日から始まる春季キャンプより、埼玉西武ライオンズのユニフォームの右袖部分に「kintone」のロゴが掲出される。

kintoneロゴ入りのユニフォーム

スポンサー契約の経緯と目的

サイボウズは「チームワークあふれる社会を創る」という企業理念のもと、「kintone」を筆頭に情報共有や業務効率化を支えるソフトウェアの提供を通して、企業や自治体などさまざまな組織やチームを支援している。

埼玉西武ライオンズは埼玉県所沢市を本拠地として地域密着の活動を推進し、埼玉県および全国のファンに愛されている。サイボウズも地方自治体や地域企業のデジタル活用と働き方改革を支援しており、「地域とともに成長する」という点で共通した志を持つ。両者のこうした思いから、ユニフォームの袖広告スポンサー契約締結に至ったとのことだ。

球団を運営する西武ライオンズは、kintoneを2013年から使用しているという。サイボウズはkintoneによる球団運営業務の効率化支援と広告スポンサー契約の両軸で埼玉西武ライオンズを応援し、球団およびチームに関わる人のチームワーク向上に貢献するとしている。