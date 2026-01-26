SIGNATEと日本IBMは1月26日、企業におけるAI活用の促進を目指し、AIパートナーシップを締結した。今回のパートナーシップを通じ、SIGNATEの業務診断「SIGNATE WorkAI」とAI活用人材育成「SIGNATE Cloud」の強みと、日本IBMのコンサルティングサービスとAIエージェント統合基盤を組み合わせることで、企業のAI活用における戦略策定から実装、人材育成まで包括的な支援を提供する。

具体的には、SIGNATE WorkAIで企業の業務全体を診断してAI活用の効果を可視化。その診断結果にもとづいて、日本IBMのコンサルタントが変革ロードマップを策定するほか、IBMのAIエージェント製品「watsonx Orchestrate」を活用して、AIエージェント基盤を構築し、AI活用の高効果が見込める業務への実装を支援する。

また、IBMが提供するAIエージェント駆動のエンタープライズ向け開発支援ツールである「IBM Bob」を活用することで、ソフトウェア開発を高度化するという。IBM Bob は、開発者のパートナーとして、単にコードを書くだけでなく、要件定義から実装、テスト、デプロイまで、ソフトウェア開発ライフサイクル全体を効率化し、最適化するように設計された統合開発環境となる。

さらに、従業員のAIスキル習得を促進するために、SIGNATE Cloud上のwatsonxの関連コンテンツ「IBM watsonx Orchestrate AIエージェント開発 実践コース」や、「生成AIビジネス活用の基礎知識」「プロンプト開発のためのケーススタディ」「生成AI活用業務(課題)の選定/業務改善企画の立案」「カスタムプロンプト開発ワークショップ」などを通じ、基礎的な座学から実践的なワークショップ体験を提供する。

SIGNATE WorkAIによる全社業務の可視化、IBMの戦略立案力、watsonx Orchestrateを用いた高速なAIエージェント実装、IBM Bobによるソフトウェア開発支援、そしてSIGNATE Cloudとwatsonx学習コンテンツによる人材育成が一体となることで、AI活用を前提とした経営基盤を強化できるとともに、AIを活用した新規事業やサービス創出に挑戦できる体制を構築することが可能になるという。

今後、両社は企業がAI活用を通じて競争力を持続的に高め、社会全体のイノベーションを牽引する存在となるよう、AIパートナーシップによる提供価値の最大化を目指す考えだ。