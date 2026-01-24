マイナビ出版が運営する電子書籍ストア「Tech Book Zone Manatee」では、1月29日まで「年末年始大感謝祭」を延長開催中で、インプレス／C＆R研究所／マイナビ出版が発行する700点以上のIT書籍が最大90％オフとなっている。

さらにこのキャンペーンの一環として、『プログラミングコンテストチャレンジブック ［第2版｝』の電子書籍（PDF版）について、1月24日0時から1月25日24時までの48時間限定で、通常2,934円のところを500円で提供する特別セールを実施する。

セールの詳細や購入については、「Tech Book Zone Manatee」セール特設ページにて確認することができる。

コンテスト参加者だけでなく、プログラミングを学ぶすべての人に

『プログラミングコンテストチャレンジブック』は、プログラミングコンテストの問題を通して、アルゴリズムのしくみや考え方を楽しく習得するための書籍。プログラミングコンテストにおいて世界トップレベルの成績を誇る著者たちが、コンテストで得た知識やノウハウを難易度別に集約。初心者でも取り組めるアルゴリズムの基本問題から、世界中のプログラマーを悩ませた難問まで、さまざまな問題が紹介されている。

第2版では、4つの新しいトピック「平面・空間を扱う“計算幾何”」「工夫を凝らして賢く“探索”」「分けて解いてまとめる！“分割統治法”」「“文字列”を華麗に扱う」の他、より理解を深めるための練習問題や発展的内容の紹介が加えられている。

掲載されているソースコードはC++だが、基本的な機能のみで記述されているため、C++での開発経験がなくても読みやすいよう配慮がなされている。

『プログラミングコンテストチャレンジブック [第2版]』 （マイナビ出版）

秋葉拓哉／岩田陽一／北川宜稔（著）

通常価格2,934円→セール価格500円（1月24日0時～1月25日24時の期間限定）

延長開催中「年末年始大感謝祭」の主な対象タイトル

前述のとおり1月29日まで延長開催中の「年末年始大感謝祭」の主な対象タイトルは以下のとおり。

プログラミングコンテスト攻略のためのアルゴリズムとデータ構造（マイナビ出版刊）

渡部有隆／秋葉拓哉（著）、Ozy（協力

通常価格3,938円→セール価格3,347円（15％オフ）

アルゴリズム実技検定 公式テキスト［エントリー～中級編］（マイナビ出版刊）

高橋直大（監修）、岩下真也／中村謙弘（著）

通常価格3,828円→セール価格2,680円（30％オフ）

アルゴリズムとプログラミングの図鑑【第２版】（マイナビ出版刊）

森 巧尚（著）、まつむらまきお（イラスト）

通常価格2,739円→セール価格1,370円（50％オフ）

アルゴリズム ビジュアル大事典（マイナビ出版刊）

通常価格3,278円→セール価格1,639円（50％オフ）

Pythonで学ぶ データ構造とアルゴリズム入門（シーアンドアール研究所刊）

通常価格3,396円→セール価格1,698円（50％オフ）

ITアーキテクト入門（シーアンドアール研究所刊）

通常価格3,188円→セール価格1,913円（40％オフ）

LangChain完全入門 生成AIアプリケーション開発がはかどる大規模言語モデルの操り方（インプレス刊）

通常価格3,190円→セール価格1,595円（50％オフ）

編集部メモ

『プログラミングコンテストチャレンジブック』は、競技プログラミング界隈において「蟻本」の通称でも有名な必修書籍。難易度別に構成されているため、これまでプログラミングコンテストに挑戦したことがない層も、基本的なアルゴリズムの要点をつかむことができる。

「Tech Book Zone Manatee」（テックブックゾーン マナティ）は、マイナビ出版が運営する、ITを学ぶユーザーに向けた電子書籍ストア。 同社および参画している各出版社の、IT技術書を中心とした電子書籍販売を主体としており、さらにプログラミングや開発技法など、多様なコンテンツを発信している。