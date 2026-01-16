NTTタウンページは1月15日、ジェーエムエーシステムズおよびピース企画が共同開発する「LOGIO（ロヂオ）」を基盤とした広告配信サービス「TPAD Powered by LOGIO」の提供を開始した。

サービスの概要

同サービスは、NTTタウンページが保有する全国のスポットデータとドコモ・インサイトマーケティングが保有するNTTドコモの顧客データ約1億ID（同意した人のID）を用いて捉えたユーザーペルソナを通じ、ユーザーの趣味・嗜好や行動特性を把握し、似た行動傾向を持つグループに対して広告配信サービス「docomo Ad Network」上でターゲティング広告を配信するもの。

現在の広告市場では、サードパーティCookieの制限などによりターゲティング精度や配信ボリュームが低下し、ユーザーの趣味・嗜好や行動特性に合わせた広告配信が困難になっている。これにより、広告の費用対効果（ROAS）が悪化傾向にあるという課題解決を同サービスでは目指す。

「TPAD Powered by LOGIO」の仕組み

サービスの特徴

同サービスでは、さまざまな生活者グループの関連施設ジャンルを効率的にクロス指定する独自アルゴリズムにより、多様な生活者層に対して高い解像度でターゲティング可能。

ユーザーの日常行動から興味関心を推定し、関連施設ジャンルを追加してターゲットの拡張を行うことや条件を指定して絞り込める。このようにペルソナに基づいて広告を配信できるため、広告主のマーケティングニーズに合わせて柔軟に対応可能。

明確なターゲット設定することでPDCAサイクルを強化し、広告受信者にとっても有益な広告体験を提供。結果としてROAS改善に寄与する。