富士通とトヨタシステムズは1月14日、ECU（Electronic Control Unit：車載コンピュータ）設計におけるコネクタピン配置設計について、自動化を実現したことを発表した。両社はトヨタ自動車とともに、ECUの設計・開発プロセスの変革と効率化に向けて、量子インスパイアード技術とAIの適用を支援している。

取り組みのイメージ

技術開発の背景

モビリティ産業は持続可能な製品開発や、複雑化するソフトウェアおよびハードウェア設計への対応が求められている一方で、それらを担う人材不足が進んでいる。

トヨタ自動車におけるECU設計・開発プロセスの一つである、ECUに接続するコネクタピンの配置設計については、100ピンの端子配列において理論上9.3×10の157乗通りの組み合わせとなり、配置検討にかかる時間の長期化や属人化が課題となっていた。

そこで両社は、トヨタ自動車の設計基準や知見と、トヨタシステムズのトヨタグループ向けCAE（Computer Aided Engineering）解析業務およびインフラの知見、富士通のコンピューティング技術とソフトウェア技術を利用できるサービス群「Fujitsu Computing as a Service」の中核である量子インスパイアード技術「デジタルアニーラ」、およびAIを活用し、コネクタピンの配置設計の自動化に取り組んできた。

取り組みの概要

今回の取り組みでは、これまで熟練技術者の知見やノウハウを基に決定していたコネクタピンの配置パターンとその評価をスコア化し、その情報をAIモデルに学習させた。このAIモデルを数式情報に変換し、「デジタルアニーラ」によって高速に計算処理を行うことで、コネクタピンの最適な配置を自動で算出する仕組みを構築している。

その結果、従来の手法と比較して20倍以上の高速化に成功したとのことだ。両社は2025年5月よりトヨタ自動車の量産ECUを対象に、従来の手法と並行して実業務での適用を開始している。