2026年の年頭にあたり、キンドリルジャパン 代表取締役 社長執行役員のジョナサン・イングラム氏は年頭所感として、以下を発表した。

謹んで新年のご挨拶を申し上げます。旧年中は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

昨今、AI技術の進展、とりわけエージェンティックAIの進化は、ビジネス目標達成に向けた道筋、ITインフラの概念、さらには人の役割や働き方そのものに変革をもたらします。日本が直面する人口減少や人材不足といった構造的な課題に対しても、「人とAIエージェントとの協働」という新たな解決の方向性を示しています。

こうしたなか、企業が持続的な成長を遂げるためには、新しい考え方や卓越したテクノロジー基盤が求められます。キンドリルは昨年、企業がエージェンティックAIを効果的かつガバナンスに基づいた形で導入するための「キンドリル エージェンティック AI フレームワーク」を発表しました。

また、国内に専用のAIプライベートクラウド環境を構築し、データ主権とセキュリティを確保した堅牢な基盤のもとで、お客様のAI活用を支援する体制も整えています。キンドリルの「Readiness Report 2025」によると日本企業の68%がAI活用において「いまだ実験段階にある」と回答していますが、2026年は多くの企業がエージェンティックAIの本格導入へと舵を切る重要な年となるでしょう。

キンドリルジャパンは、長年にわたり日本のお客様のミッションクリティカルシステムの設計、構築、運用を支えてきた実績を礎に、エージェンティックAIフレームワークを活用し、企業が「AIネイティブ」として持続的な競争優位性を築けるよう支援をしてまいります。

特に、業界知見を有するKyndryl Consultを中心とした共創型アプローチを通じて、AIの業務適用やユースケース開発をお客様とともに推進し、変革と成長を継続的に支えるパートナーとなることを目指します。そのために、AIエンジニアの採用強化に加え、従業員のAIスキルへの投資も継続し、エージェンティックAI時代に求められる専門性を確立してまいります。

お客様のミッションクリティカルサービスの運用においては、Kyndryl Bridge を活用した自動化と可観測性の向上によって、システムの信頼性強化と運用の効率化をご支援します。加えて、インドのデリバリーセンターにおける日本語対応エンジニアの拡充を進め、国内のIT人材不足や高度な運用ニーズに対応する新たな選択肢をご提供します。

これらの取り組みを支えるのが、キンドリルの企業カルチャーである「The Kyndryl Way（キンドリルウェイ）」です。本年も従業員一人ひとりが能力を最大限に発揮できる環境の整備を進めながら、お客様に安心、安全、高品質なサービスを提供し続けることに努めてまいります。

2026年も「社会成長の生命線」であり続けるために、お客様の事業成長と日本社会の発展に貢献してまいります。