2026年の年頭にあたり、LegalOn Technologies 代表取締役 執行役員・CEO / 弁護士の角田望氏は年頭所感として、以下を発表した。

謹んで、新年のご挨拶を申し上げます。旧年中は大変お世話になり、誠にありがとうございました。

AIエージェントによる産業革命前夜としての2025年

2025年は、AIエージェント元年との呼び声高く始まりました。実際、大規模言語モデル（LLM）の急速な進化により、社会はAIによる変革を確信した一年となりました。他方で、AIエージェントの社会実装に関してはソフトウェア開発等の一部の領域を除き、まだ抜本的な産業構造の変革には至りませんでした。

しかし、この静けさは「革命前夜」の静けさであり、見えないところで着々と「AIエージェントによる産業構造の変革」の準備は整いつつあります。今後、AIは単なる業務効率化の手段から、企業経営そのものを再設計する中核技術へと進化し、ビジネスの在り方を根本から変えるでしょう。

日本においても、長らく課題となっていた生産性の停滞や労働力不足が顕在化する中、政府主導のDX推進や社会的なデジタル受容の高まりが相まって、構造変革が一段と加速しています。

とりわけ企業活動の根幹を支える法務領域では、AIがもたらす構造転換に対する期待が一層鮮明になりました。契約審査、ガバナンス、コンプライアンスといった業務は、もはや「人がAIを補助的に使う」フェーズから、「AIを中心に据え、人が創造性と判断に集中する」フェーズへと移り変わっています。

グローバルAIカンパニーとして飛躍した2025年

LegalOn Technologiesの2025年は、AIと共にプロダクトも進化し、グローバルでもプレゼンスを高めることができた1年となりました。

2025年7月より、グローバル統一のブランドとなったリーガルAI「LegalOn: World Leading Legal AI」は、AIの進化とともにプロダクトもアップデートし続けています。弁護士監修の法務特化型AIエージェント「LegalOnアシスタント」の搭載により、法務相談対応や契約書業務などの複雑な法務タスクをAIエージェントが自律的に実行することが可能になりつつあります。

また、OpenAIとの戦略的連携をはじめ、様々な企業との連携により世界最高峰のAIモデルを「LegalOn」へ実装し、弁護士監修のコンテンツと掛け合わせることで、汎用AIにはない専門性・信頼性を兼ね備えたリーガルAIとして、より強固な基盤を築くことができました。

また、9月には当社が提供するサービスのグローバルにおける有償導入社数は7,500社を突破、10月には、日本発のAIカンパニーとして初めてARR100億円を突破、創業プロダクト提供開始から6年半は日本のSaaS企業としては最速と、多くの方々に価値を提供できていることを大変誇りに感じています。

このほか、ゴールドマン・サックスをリード投資家としたシリーズEラウンドの実施、当社初のM&Aによる「Fides Technology」のグループイン、子会社である「On Technologies」の設立など、事業の成長と変革を推進する取り組みを絶え間なく実行してまいりました。

2026年の挑戦 ― “専門性×AI”で更なる価値創造を

2026年のLegalOn Technologiesは、AIテクノロジーと専門性にさらなる磨きをかけ、「専門性とAIの掛け合わせによる価値創造」を推し進める一年にしてまいります。

リーガルAIにおいては、法務領域における高度な判断や業務プロセスをより強力にグローバルでご支援できるよう、エージェントを軸に更なる機能の搭載を強化してまいります。またグローバルにガバナンスAIを提供する「Fides Technology」とのシナジーを活かし、コンプライアンス・ガバナンス領域へのサービス拡充を図っていきます。

加えて、専門性×AIを様々な分野に広げていくために、On Technologiesでのサービス提供も本格的に実行してまいります。

既に公表している経営のプロフェッショナルであるエグゼクティブ向けのAI「CXOn : World Leading AI Assistant for Executives」、AIスタートアップ最速でARR100億円に到達したノウハウを詰め込んだ営業向けAI「DealOn : World Leading Deal Execution AI 」の提供にとどまらず、他領域においても新たなサービスを提供予定です。

AIが社会にもたらす変化はますます加速し、そのインパクトは私たちの想像を超えるものになっていきます。その中で、専門性に根ざした確かな技術を提供し続けることが、グローバルAIカンパニーのリーダーである当社の使命だと考えております。

2026年も、仲間とともに未来を創り上げる1年にしたいと思います。

今後とも変わらぬご支援の程、よろしくお願いいたします。