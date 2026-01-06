2026年の年頭にあたり、リコージャパン 代表取締役 社長執行役員 笠井徹氏は年頭所感として、以下を発表した。

謹んで新年のご挨拶を申し上げます。平素は弊社の商品・サービスをご愛顧賜り厚く御礼申し上げます。

昨年は生成AIの本格的な業務活用が進み、企業のDXは新たなフェーズに入りました。一方で、サイバーセキュリティリスクの高まりや人材不足、円安・資源価格の変動など、経営環境は引き続き厳しさを増しています。

本年は、GX推進法の施行、セキュリティ対策評価制度の開始が予定されています。また、改正下請け法や改正労働安全衛生法も1月より施行。お客様の“はたらく”は日々変化しており、自社や取引先の経営課題の把握・解決に向け、DX・GXを加速させることの重要性が増していきます。

リコージャパンは2025年、「DX and GX with AI」を掲げ、商品・サービスラインナップの拡充と、それらを担うスペシャリストの育成に力を尽くしてまいりました。

引き続き、AIを含む多様な商品・サービスを取り揃えるとともに、人財のスキルアップに取り組み、パートナーの皆様とともに、お客様のDX・GXに伴走してまいります。

2026年もリコージャパンは、お客様の課題に寄り添い、社会全体の「“はたらく”に歓びを」の実現に向けて挑戦を続けます。デジタルサービスを通じて、お客様・地域・社会の成長に貢献し、ともに成長する企業を目指してまいります。

最後に、皆様の一層のご健勝とご発展を心よりお祈り申し上げます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。