楽天・三木谷氏、ソフトバンク・宮内氏など豪華ゲスト、総勢200人の上場CxOが集まる【WEB300カンファレンス】

AIセールス＆マーケティングを手掛けるAI SWORD（大池知博社長）が主催するAIコミュニティ「WEB300」が2026年2月2日、東京都内で大型イベントを開催します。

それが「WEB300カンファレンス」。「財界 BEST AI 100」を共催している総合ビジネス誌『財界』も開催をサポートしています。

上場企業は部長以上、ベンチャー企業は経営陣などCxOクラスの決裁者が約300名、それ以外にもベンチャー企業経営者、AI業界関連の人材なども集まり、数百名規模で開催される予定です。

AIに関する学び、参加者との交流はもちろんのこと、自社サービスの営業やPRの場としても活用できるイベントとなっています。

当日は10時から19時までが講演、セッション、ネットワーキング、19時以降は交流会となります。

登壇者としては、楽天グループ会長兼社長の三木谷浩史氏、ソフトバンクグループ取締役の宮内謙氏、NTTデータグループ社長の佐々木裕氏といった、錚々たる経営者が予定されています。

以下、詳細を記載しておりますので、ご関心ございましたらぜひご参加ください。

【WEB300 Conference】

・日時：2026年2月2日（月）10時〜21時

・会場：東京都内中心部

イベントLP

https://web300-community.com/Conference

・ゲストスピーカー

楽天グループ株式会社 代表取締役会長兼社長 三木谷 浩史 氏

株式会社NTTデータグループ 代表取締役社長 CEO 佐々木 裕 氏

ソフトバンクグループ株式会社 取締役 宮内 謙 氏

株式会社KADOKAWA 取締役 代表執行役社長 CEO 夏野 剛 氏

台湾 初代デジタル大臣 オードリー・タン氏（オンライン）

Google JAPAN 初代代表 村上 憲郎 氏

株式会社パソナグループ 代表取締役会長CEO 若本 博隆 氏

他多数