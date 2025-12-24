NTT東日本は12月23日、光ブロードバンドサービス「フレッツ 光クロス」に加え、FTTH（Fiber To The Home）アクセスサービス「フレッツ 光25G」を2026年3月31日より提供開始することを発表した。まずは東京都中央区の一部から提供する。

提供の背景と目的

昨今は高精細な4K / 8K映像といった映像コンテンツの高品質化や、オンラインゲーム、クラウドサービスの普及により、大容量データ通信を必要とするサービスを利用する機会が増え、法人・家庭ともに「高速・大容量」の要望が高まっている。

こうした背景から、これまでの通信速度最大概ね10ギガビット / 秒サービス「フレッツ 光クロス」に加え、通信速度上り / 下り最大概ね25ギガビット / 秒のFTTHアクセスサービス「フレッツ 光25G」の提供を開始する。

同社はFTTH市場をさらにけん引するため、より快適な通信環境を目指し、通信速度最大概ね50ギガビット / 秒サービスの提供の検討も進めるとのことだ。

サービス概要

「フレッツ 光25G」は加入者光ファイバーを複数の利用者で共用し、契約するインターネットサービスプロバイダー（ISP事業者）などへ上り / 下り最大概ね25ギガビット / 秒の通信速度で接続するベストエフォートサービス。インターネットを利用するためにはプロバイダ契約が必要となる。

初期費用は契約料800円（税込880円）と工事費2万円（税込2万2000円）、月額利用料は2万5000円（税込2万7500円）。