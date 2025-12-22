ファインディは12月18日、企業のCEO・CTO・エンジニアリングマネージャーなど意思決定者が考える生成AI人材の「評価ポイント」をまとめた連載企画「生成AI人材抜擢レポート」を開始した。

生成AI人材の評価ポイントを「評価スキル」「ソフトスキル」「磨くべきスキル」の3つのテーマで解説

「生成AI人材抜擢レポート」は、生成AIベース事業のメンバー採用やアサインする権限を持つ責任者が求める評価ポイントを実際の担当者に取材し、まとめ体系化したもので、第1回目にあたる「生成AI推進企業5社に聞く！生成AI事業に抜擢されたエンジニアの評価されたスキル〜生成AIエンジニアになるための第一歩『磨くべきスキル』〜」では、生成AI事業に抜擢されたエンジニアが評価されたスキルについて紹介している。

レポートの内容は生成AI人材の評価ポイントについて「評価スキル」「ソフトスキル」「磨くべきスキル」の3つのテーマでまとめられており、生成AI推進企業5社へのインタビューも含まれる。同社が2025年9月25日に開始した生成AI活用能力の「偏差値」がわかるサイト「Findy AI Career」β版のフィードバックにより、利用者が生成AIに関するスキルやキャリアの育成の方向性に関する情報への要望が多くあったことから公開されている。

第2回目はAIでの新規事業創出、既存事業の拡張などを担当する「BizDev」についてのレポートの近日中の公開が予定。「Findy AI Career」にユーザー登録することで閲覧できる。今回のレポートの公開期間は2025年12月18日から12月31日までとなっている。