USEN＆U-NEXT GROUPのUSENとLGエレクトロニクス・ジャパンは12月17日、両社の協業により、券売機とセルフ精算機の機能を兼ね備えた飲食店向けセルフオーダーKIOSK「USEN Ticket & Pay」を開発し、USENから販売開始したことを発表した。

同サービスは、LGエレクトロニクスのKIOSK端末「LG KIOSK（型番：27KC3JK-C）」と、飲食店向け有料POSレジなどを手掛けるUSENが開発したソフトウェアを組み合わせた。

また、USENは「LG KIOSK（型番：27KC3JK-C）」の日本国内総代理店契約を締結しており、USENからKIOSK端末単体でも販売するとのことだ。

USEN Ticket & Pay

LGエレクトロニクス製ディスプレイ付KIOSK端末

LG KIOSK（型番：27KC3JK-C）の直感的な操作が可能な27インチ高感度タッチディスプレイには、視野角が広く、自然で鮮やかな発色が特長のIPSパネルを採用。メニューをより魅力的に表示するという。

さらに、LGグループのLGディスプレイ社独自の表面処理技術により、照明などによる反射を最小限に抑え、さまざまな照明環境下でも快適に操作できる。筐体はスリムかつコンパクトで、限られた店舗スペースを有効に活用できるとのことだ。

USENが開発したソフトウェア

USENが開発したソフトウェアは、より短時間での注文を重視した「かんたんレイアウト」、客単価向上を重視した「標準モード」、店舗デザインを自由に反映できる「フリーレイアウト」の3つのデザインモードを搭載している。

インバウンド対策のため、日本語・英語・韓国語・中国語（簡体字 / 繁体字）の5言語表示を標準搭載。27インチの大画面ディスプレイを生かしたビジュアル訴求により、インバウンドにもストレスフリーな注文体験を提供するという。