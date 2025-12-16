神奈川・横須賀市の路線バスへ自動運転を導入するプロジェクトの実現に向け、横須賀市、京浜急行バス、ソフトバンクの3者がコンソーシアムを設立。京浜急行YRP野比駅を発着する既存のバス路線の一部で12月1日から実証中で、2027年度中の“自動運転レベル4”での走行を見据えた取り組みを推進している。

3者は「横須賀市路線バス自動運転導入プロジェクト」の実現に向けて連携。まずは1台の大型路線バスで、アクセル・ブレーキ操作とハンドル操作の両方を部分的に自動化した“自動運転レベル2”での走行を行っている。2027年度中に、特定条件下でシステムがすべての運転のタスクを実施する“自動運転レベル4”での走行を見据えた取り組みを推進。さらに2028年度には、2台の自動運転車両が連なって走行する隊列走行技術を用いた路線バスの実用化をめざす。

自動運転車両向けに改造した、京浜急行バスが保有する大型バス「いすゞ・エルガ」1台を使用して実証しており、走行区間は「YRP野比駅」から、ICT(情報通信技術)の研究開発拠点である「横須賀リサーチパーク」(YRP)の先にある停留所「横須賀リサーチパーク(光の丘2番)」を結ぶ、約3kmの区間。これを往復で走行する。実証期間は12月1日から2026年2月1日までで、横須賀市民をはじめ一般ユーザーを対象とした試乗会も期間限定で実施予定だ(要予約、詳細は京浜急行バスやソフトバンクのニュースリリースを参照のこと)。

主な実証内容は以下の通り。

自動運転レベル4の実用化に向けた課題の抽出 レベル4運行に向けた技術面の検証および課題の抽出

レベル4運行を想定した走行環境における課題の抽出 隊列走行に向けた課題の抽出 将来的な隊列走行の導入に向けた周辺環境および走行時の課題の抽出

実施体制・役割は以下の通り。

横須賀市(コンソーシアムの代表団体)：関係機関との調整および地域住民への周知など

京浜急行バス：運行事業者、車両の提供、自動運転車両の調達など

ソフトバンク：プロジェクトの全体管理、実証実験の実施、データ分析など

バスの運転士不足は日本全国で進んでおり、自治体や交通事業者にとって地域の公共交通ネットワークの維持は喫緊の課題。現在、横須賀市内のほぼ全域を運行している京浜急行バスにおいても、安定した運行体制の確保が難しい状態になってきており、また今回の実証走行区間であるYRPにはさまざまな業種の事業所や研究所があり、通勤時間帯における公共交通の需要がきわめて高いことから、大規模かつ安定的な輸送力の確保が求められている。

今回のプロジェクトでは、大型路線バスによる自動運転走行に加えて、ソフトバンクと西日本旅客鉄道が共同開発した、複数の自動運転車両が専用道を隊列走行する「自動運転・隊列走行BRT」の取り組みを通して得た知見やノウハウを活用。横須賀市の課題解決を図り、持続可能な地域交通の実現をめざす。なお同プロジェクトは、国土交通省の「地域公共交通確保維持改善事業費補助金」(自動運転社会実装推進事業)に採択されている。