NTTドコモビジネス（旧 NTTコミュニケーションズ）は12月1日、運送事業者向けに特化した法人向けテレマティクスサービス「LINKEETH スマート運送」の提供を開始することを発表した。

サービス提供開始の背景

物流関連法の改正によって、運送事業者には時間外労働を年間960時間以内に抑えることが義務付けられ、労働時間の適切な管理と業務の効率化がこれまで以上に重要な課題となっている。また、物流業界全体では、慢性的なドライバー不足や高齢化、長時間の荷待ちといった複数の構造的課題が顕在化しており、業界全体での対応が求められている。

こうした状況下において、運送事業者は、働き方改革の推進とともに、収益性や業務効率の向上という難しい課題への対応をしていく必要がある。これに対し「LINKEETH スマート運送」は、こうした複合的な課題を解決することを目的に設計されている。

具体的には、ドライバーの日報作成を効率化して長時間労働の削減を支援する。さらに、走行状況や作業ステータスをリアルタイムで把握できるようになるため、関係者間の連絡負担を軽減し、業務効率を向上させる。また、配送遅延の事前検知により、迅速な計画見直しが可能となり、円滑な輸配送をサポートする。

「LINKEETH スマート運送」の概要

「LINKEETH スマート運送」は、配送計画と走行実績の予実管理や作業ステータスの確認と労働状況の可視化など、ドライバーおよび運行管理者の業務効率化と負担軽減を支援する機能を備える。

配送計画を取り込み、予定と実績の管理が行えるほか、ドライバーはスマートフォンで配送計画を確認できる。また、渋滞などにより遅延が発生した場合には、遅延状況を検知し管理者に通知が送られる。これにより、計画の見直しや早期の対応も可能になる

さらに、車両の現在地、荷待ち中や荷役中などの作業ステータスをリアルタイムで確認できる。作業ステータスは配送実績に付加され、適切な休憩取得など1日の勤務状況も管理可能。

運行管理者は車両の位置を地図上で閲覧可能。また、荷主などに対し、指定した車両のみ位置情報を公開することが可能となるため、荷主・配送担当者・ドライバー間での進捗確認の電話対応が不要となり、業務負担軽減が見込める。

配送計画をもとに、出発・到着時刻などを日報に自動で反映させる。日報をデジタル化することで、紙ベースでの管理から脱却が可能となる。