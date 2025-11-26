北海道電力は11月21日、北海道旅客鉄道(JR北海道)、ENEOSリニューアブル・エナジーとともに、日高線廃線跡地を活用した太陽光発電によるオフサイトPPA(電力販売契約)に関する契約を10月31日に締結したと発表した。

オフサイトPPAのスキーム図

契約の概要

北海道電力によると、この契約は、JR北海道がオフサイトPPAの仕組みを活用し、北海道電力を通じてENEOSリニューアブル・エナジーの太陽光発電所で発電する再生可能エネルギー電力を調達するもの。

対象となる発電所は、日高線廃線跡地(沙流郡日高町および日高郡新ひだか町)を活用した2箇所で、出力合計は約3980kWとされる。これらはJR北海道が実施した「日高線廃線跡地を活用したオープンイノベーション」の採択事業にあたる。

JR北海道は、年間約710万kWhの電力を調達し、苫小牧駅や北広島駅などの施設、および室蘭線・千歳線の一部の運転用電力として使用するとしている。

これにより、従来比で年間約3700トンのCO 2 排出量削減を見込むほか、再エネ由来の環境価値を組み合わせることで、苫小牧駅および北広島駅の電気使用に伴うCO 2 排出量「実質ゼロ」を実現するとのことだ。

3社は、長期にわたり協働で地域の脱炭素化に取り組み、「ゼロカーボン北海道」の実現に貢献していくとしている。