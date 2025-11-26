ENEOSは11月25日、同社のサーバー冷却用液浸冷却液「ENEOS IX シリーズ」が、「2025年"超"モノづくり部品大賞」において「生活・社会課題ソリューション関連部品賞」を受賞したと発表した。

単相式液浸冷却方式で使用する冷却液

同賞は、モノづくり日本会議と日刊工業新聞社が主催し、日本のモノづくりの競争力向上を支援するため、産業・社会の発展に貢献する部品・部材を対象とする表彰制度。2004年に始まり、今回で22回目を迎える。

受賞した「ENEOS IX シリーズ」は、サーバーから発生する熱を吸収し、高い冷却効率を実現する単相式液浸冷却に着目して開発され、2024年2月に発売された。同社によると、添加剤処方技術により高い酸化安定性を有し、長期間の使用を実現しているという。

単相式液浸冷却方法の概略図

製品ラインナップは、日本の消防法を考慮し引火点250度以上とした「高引火点品」、発火点300度以上を有する「高冷却効率品」、植物を原料とした「カーボンニュートラル対応品」の3種類を取り揃え、グローバル展開を図っているとしている。