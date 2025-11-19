Windows Latestは11月17日(現地時間)、「Windows 11 KB5068861 won't install, File Explorer SMB search not working on network shares, and other issues」において、Windows 11 25H2および24H2向けの11月の月例更新プログラム(KB5068861)に含まれる既知の不具合を解説した。

KB5068861は11月11日にリリースされた最新の更新プログラムだが、すでに複数の不具合が確認されているという。

  • Windows 11 KB5068861 won't install、File Explorer SMB search not working on network shares、and other issues

11月の月例更新プログラム(KB5068861)に含まれる不具合

Windows Latestが確認したKB5068861に関連する不具合は次のとおり。

KB5068861のインストールに失敗する

フィードバックHubやRedditに寄せられた報告によると、KB5068861はエラーコード「0x80070306」、「0x800f0983」、「0x800f081f」などによりインストールに失敗することがあるという。原因は特定されておらず、公式の回避方法は確認できていない。

Windows Latestはこの問題について、メディア作成ツールを使用した改善方法を提案している。最新のメディア作成ツールはKB5068861を含むインストールイメージを作成することができ、このイメージを使用して「ファイルを保持した再インストール」を実施することで解決可能とのこと。

この作業を実施する前にバックアップを取ることを推奨する。オプションの選択を誤ると、すべてのデータを失う可能性がある。

ハンドヘルド端末の音声出力品質が低下する

KB5068861のインストール後、Bluetoothの音声出力品質が低下するケースが報告されている。主にハンドヘルド端末(ポータブルゲーム機)に影響があるとされる。

有効な解決策として、AMD Bluetooth Audio Deviceの無効化が提案されている。手順は次のとおり。

  • コントロールパネルのデバイスマネージャーを起動する
  • デバイス一覧から「AMD Bluetooth Audio Device」を探して右クリックする
  • コンテキストメニューの「デバイスを無効にする」をクリックする
  • システムを再起動する
  • コントロールパネルのデバイスマネージャーを起動する
  • Bluetoothセクションの「Mediatek Bluetooth adapter」を右クリックする
  • コンテキストメニューの「デバイスを無効にする」をクリックする
  • 「Mediatek Bluetooth adapter」を再度右クリックし、「デバイスを有効にする」をクリックする

共有ネットワークドライブの検索が遅い

KB5068861をインストールすると、共有ネットワークドライブ(SMB: Server Message Block)の検索速度が低下する可能性がある。Windows Latestの調査によると、Windows 11クライアントの検索インデックス処理に不具合があるという。

更新プログラムの適用以前はサーバー側の検索インデックスを使用していたが、適用後はクライアントがクロールして検索インデックスを構築するとされる。この変更により表示速度の低下、不完全なファイル表示、最悪の場合は何も表示されない可能性があるとのこと。

大量のファイルを保管するファイルサーバにアクセスすると不具合に遭遇する可能性が高くなる。一部のシステム管理者は通信速度の低下(50分の1)に見舞われ、原因の特定に数時間を費やしたと報告している。

不具合の解決に手動によるクライアント検索コンポーネントのリセットが提案されている。手順は次のとおり。

  • 管理者権限のPowerShellを起動する
  • 次のコマンドを実行する
Get-AppxPackage -AllUsers *MicrosoftWindows.Client.WebExperience* | Reset-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers *MicrosoftWindows.Client.CBS* | Reset-AppxPackage
Restart-Service WSearch

共有ネットワークドライブの検索が機能しない

前述とほぼ同じ不具合だが、こちらは共有ネットワークドライブの検索が機能しない別の不具合とされる。この不具合は検索インデックスへのハンドシェイクが破損することに原因があるとのこと。

不具合の回避策として、更新プログラムのアンインストールが提案されている。セキュリティ更新プログラムのアンインストールはリスクを伴うが、他に解決策がないという。

Microsoftの発表は未確認

本稿執筆時点で、Microsoft公式の既知の不具合一覧からは報告を確認することができていない。これは報告件数の少なさが影響しているとみられ、不具合を確認したユーザーにはフィードバックHubを通じた報告が望まれている(関連情報：Windows 11, version 25H2 known issues and notifications | Microsoft Learn)。

なお、前述の不具合の改善提案は公式発表によるものではない。一般ユーザーの報告や、Windows Latestの検証結果に基づいており、各自の判断と責任において実施する必要がある。