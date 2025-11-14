ダイハツメタルとダイハツ工業(ダイハツ)は11月13日、カーボンニュートラルなバイオマス燃料「バイオブリケット」の製造技術を開発・確立し、ダイハツメタルの出雲工場に設置された鋳造設備であるキュポラ溶解炉での使用を開始したことを発表した。

2035年のカーボンニュートラル達成に向けた技術革新

ダイハツメタルおよびダイハツは、2035年の自社工場における生産カーボンニュートラル実現に向けた取り組みのひとつとして、鋳造工程からのCO 2 排出量削減に取り組んでいる。

その中でダイハツメタルは、キュポラ溶解炉で鉄を溶融する際に排出されるCO 2 量の削減を目的として、2023年3月に有志企業・団体で構成された「キュポラCN共創ワーキンググループ」に参加。バイオマス燃料の研究開発や製造法の確立、あるいは原料調達に関する情報交換および調査を行っているという。

そして同社は2024年より、石炭由来のコークスに代わるバイオマス燃料として、地域資源である廃菌床やバーク(樹皮)を使用したバイオブリケットの研究をダイハツと共同で実施していた。なおバイオブリケットとは、木材や植物繊維などのバイオマス資源を圧縮して製造される固形燃料を指す。

そして今般、ワーキンググループの一員であるコヤマにて確立された技術を用いて、バイオブリケットの製造工場を立ち上げたとする。同製造工場では、バイオマス資源の収集および加工準備として、樹木から剥いだ状態で納品されるバークは破砕機で細かくしてから乾燥させる一方、廃菌床は破砕・乾燥された状態で収集。そして加工準備が整ったバークと廃菌床は、混合機の槽にて混錬された後、圧縮機で固形化され、成型機により棒状に形を整えてから規定のサイズへとカットされることで、バイオブリケットへの加工が完了するという。

またこの製造プロセス構築と並行して、地元の自治体や企業との連携により、安定的に地域から資源を調達できる体制も整えたとしており、資源調達からバイオマス燃料の製造・活用までを一気通貫で行うエネルギー循環モデルが構築されたとした。

ダイハツメタルでは今後、バイオブリケットの置き換え率を段階的に引き上げながら、将来的には多様なバイオマス燃料の活用にも取り組むことで、2035年には置換率100％(コークス不使用)を目指して取り組むとのこと。同社およびダイハツは、地域の活性化と環境にやさしい鋳造工場の実現を目指して、これからもカーボンニュートラルに向けた取り組みを推進することで、持続可能な地域社会づくりに貢献するとしている。