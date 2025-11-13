NTTドコモビジネス（旧 NTTコミュニケーションズ）は11月12日、化学・水処理などのプラント運用において環境変化に応じた品質予測が可能なソフトセンサー「AI Soft Sensor」の導入支援パッケージを提供開始すると発表した。

AI Soft Sensorは自動再学習（類似した状況下で収集した過去の履歴を用いてAIモデルを自動で再学習することにより状況変化によらず予測精度を維持する仕組み）により環境変化に適応し、精度を維持する。リアルタイム測定が困難な状態や品質の予測を実現し、現場の安全性や効率性、生産性向上を支援する。

AI Soft Sensorの画面例

サービス提供開始の背景

化学プラントや水処理プラントなどの設備では、物理センサーによって状態や品質をリアルタイムに測定し、効率的な運転が行われている。しかしコストや技術的な制約により物理センサーの設置が難しい場合もあり、現場でサンプルを採取して人手で分析するケースでは、有毒な物質を対象として1日に1回の分析結果のみを参考に運転するなど、リアルタイム性の欠如や作業の危険性などの課題が生じている。

物理センサーの課題を解決するために、AIや機械学習を活用した「ソフトセンサー」の利用が進んでいる。ソフトセンサーは周囲のセンサーから取得したリアルタイムな測定データをもとに、直接測定できない情報を推定する。例えば、毎分測定される圧力や温度などのデータを活用して、通常は1日1回しか評価できなかった状態や品質を毎分推定できるようになる。

ソフトセンサーは将来の値も予測できる技術である一方、環境変化による精度低下や導入にかかるコスト・期間、専門知識の必要性といった課題から、導入が進まない。

これらの課題の解決に向けてNTTドコモビジネスでは、自動再学習することにより環境変化に適応し、予測精度を維持することが可能な「AI Soft Sensor」を提供している。ソフトセンサーに必要な機能を有し、ソフトセンサー端末をDCS（Distributed Control System）やPLC（Programmable Logic Controller）などのプラント制御装置と接続することで導入可能。

導入支援パッケージの概要

「AI Soft Sensor」の導入支援パッケージは「AI Soft Sensorモデル開発教育プログラム」と「AI Soft Sensorモデル導入支援ツール」から構成される。AIや機械学習の専門知識がなくても、現場担当者がAIモデルの開発と導入を支援できる特徴を持つ。

化学・水処理などのプラント運用において、リアルタイムでの状態や品質の測定が困難な工程を抱えている企業や、物理センサーの設置が難しく現在も人手によるサンプル分析をしている企業などが対象となる。

主なユースケースとしては、運転状態や製品品質のリアルタイムな把握や、将来の値を予測することによる運転品質の向上などが検討されており、現場担当者によるAIモデルの自社開発を検討しているユーザーの利用を想定している。

パッケージの概要図

AI Soft Sensorモデル開発教育プログラム

AI Soft Sensorモデル開発教育プログラムは、AI Soft Sensor用のAIモデルの開発や導入方法を体系的に学ぶためのプログラム。AI Soft Sensor用AIモデル開発に必要な基礎知識を習得する基礎講座と、NTTドコモビジネスが開発するノーコードAI開発ツール「Node-AI」を用いた実践講座から構成され、機械学習や統計、プログラミングに関する知識を持たなくても、AI Soft Sensor用AIモデル開発方法を習得できるという。AIや機械学習を現場に導入する方法も学べるため、DX（デジタルトランスフォーメーション）人材の育成にも応用できる。

AI Soft Sensorモデル開発教育プログラムの操作画面

AI Soft Sensorモデル導入支援ツール

AI Soft Sensorモデル導入支援ツールは、AI Soft Sensorを動作させるために必要なさまざまな設定を対話形式でサポートする機能と、自動再学習することによって環境変化に適応した際の予測精度をシミュレートする機能を含むツール。このツールにより、環境変化に対応したAI Soft Sensor用AIモデルを開発して現場に導入できるようになる。