ウイングアーク1stとインフォマートは11月11日、ウイングアークが提供する電子取引サービス「invoiceAgent 電子取引」と、インフォマートが提供する請求書クラウドサービス「BtoBプラットフォーム 請求書」との直接連携を2026年夏ごろより開始すると発表した。

invoiceAgent 電子取引とBtoBプラットフォーム 請求書の概要

invoiceAgent 電子取引は、電子帳簿保存法・インボイス制度に対応し、取引文書の安全な電子交換と保存を支援する電子取引プラットフォーム。同プラットフォームでは、取引先に対して一方的に帳票を送付するだけでなく、必要書類の返送、送付した帳票の内容に対する確認（承認/否認）を依頼することができる。

「BtoBプラットフォーム 請求書」は、発行する請求書に加えて「受け取る請求書」「支払金額の通知」など、多様な請求業務のデジタル化に対応可能なクラウドサービス。請求書のやり取りにおいて、PDFなどへ変換することなく、請求明細もデジタルデータのままやり取りできる「データtoデータ方式」を採用しており、電子帳簿保存法やインボイス制度にも対応している。

連携のメリット

両社の連携により、利用企業は使用しているサービスを使い続けながら、「invoiceAgent 電子取引」で発行された請求データを「BtoBプラットフォーム 請求書」で直接受け取ることが可能になる。

これにより、異なるシステムを利用する企業同士でも、紙やPDFを介した手作業が不要となり、「データtoデータ（DtoD）」でのやり取りが可能となる。その結果、発行から受領までのプロセスがデジタルで完結するとともに、経理業務の効率化・コスト削減・ミス防止を請求業務全体の工数を削減できる。