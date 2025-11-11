レノボ・ジャパンは11月11日、約1リットルの小型筐体を採用したビジネス向けデスクトップPC「ThinkCentre neo 55q Tiny Gen 6」シリーズを発売した。

「ThinkCentre neo 55q Tiny Gen 6」シリーズ

ラインナップは、AMD Ryzen 200シリーズを搭載するモデルと、最大50TOPSのNPUを内蔵するAMD Ryzen AI 300シリーズを採用したCopilot+ PC準拠モデルの2種類。前者では最大16TOPSとなるRyzen 7 250などのCPUを選択でき、Ubuntuにも対応。後者は最大50TOPSのNPUによるローカルAI処理に対応したCopilot+ PCとなる。

本体は最長部で約183mm、容積約1リットルの超小型サイズながら、USB Type-C 3.2 Gen2やHDMI 2.1、DisplayPort 1.4、有線LANポート（RJ-45）といったインタフェースを搭載。小型サイズを活かした柔軟な設置に対応する。筐体には約85％の再生プラスチックを採用した。

ThinkCentre neo 55q Tiny Gen 6 + Ryzen 200シリーズの主な仕様

OS：Windows 11 Pro／Home、Ubuntu

プロセッサ：AMD Ryzen 200 シリーズ（最大16TOPS NPU対応）

メモリ：最大64GB

ストレージ：最大2TB

セキュリティ：dTPM 2.0、Microsoft Pluton、Smart USB Protection、secure wipe、Cover Tamper Detection

グラフィックス：APU内蔵

インターフェース：USB Type-C 3.2 Gen 2、USB 3.2 Gen 2×2、USB 2.0×3、HDMI 2.1、DisplayPort 1.4、有線LAN（RJ-45）、マイク入力／ヘッドホン出力コンボジャック

本体サイズ：36.5×182.9×179mm（縦置き時）

重さ：約1.13kg～（最大構成時）

ThinkCentre neo 55q Tiny Gen 6 + Ryzen AI 300シリーズの主な仕様