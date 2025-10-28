JR東日本は10月27日、利用の少ない線区の経営情報（2024年度分）を開示した。この情報は、地域の人に現状を理解してもらうとともに、持続可能な交通体系について建設的な議論を行うことを目的としたもので、2019年度分から開示されている。

開示対象の線区は、平均通過人員が2024年度実績において2,000人/日未満の線区で、36路線71区間となっている。

開示内容

開示する経営情報の内容は以下の通りで、収支データは一定の前提条件を設定したうえで算出した試算値。

収支：各線区の運輸収入から営業費用を引いた値

営業係数：各線区の営業費用を運輸収入で割り、100をかけた値

収支率：各線区の営業費用に対する運輸収入の割合を百分率で示した値

2024年度の平均通過人員が1日当たり2,000人未満の線区の収支データ

2024年度、平均通過人員2,000人/日未満の線区において、最も赤字が大きかったのは羽越線の村上（新潟県）－鶴岡（山形県）で55億1400万円。同区間の1日当たりの利用者は1444名。

2番目に赤字が多かったのは奥羽本線の東能代（秋田県）－大館（秋田県）で34億3100万円。同区間の1日当たりの利用者は1261名。