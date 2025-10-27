ソフトバンクとサムスン電子(Samsung)は、「6G」や「AI-RAN」領域を含む次世代通信技術の共同研究に関する覚書(MOU)を締結。4つの研究分野を候補とし、段階的に研究領域を定義して共同で研究開発を推進すると10月24日に発表した。

両社は、次世代通信技術を「6G」、「AI for RAN」、「AI and RAN」、「Large Telecom Model」の4つの分野に分類し、これらの分野の中から選択した領域で協業して将来のイノベーションを推進。技術力やネットワーク構築能力を活かし、新たなユースケースの定義やコア技術の共同開発、技術の有効性の実証を進めていく。

次世代通信技術に関して、2025年は7GHz帯などの新たな周波数帯に関する議論が活発化するなど、6G標準化に向けた動きが見られる。「AI for RAN」のコンセプトの下、AI-RAN技術はワイヤレスネットワークの最適化において重要な役割を果たすことが期待されている。

ソフトバンクとサムスンは、相互の強みを生かした研究開発を通して、通信ネットワークの効率化と性能の向上、新たなユースケースの創出に向けた取り組みを推進するとともに、研究成果を商用展開につなげて、グローバルな通信インフラの進化に寄与するとしている。

研究分野の概要は以下の通り。

「6G」(第6世代移動通信システム)

6G向けの周波数として検討されている、7GHz帯の電波(センチメートル波)に注目。サムスンの基地局実装技術と、ソフトバンクの通信ネットワーク構築に関するノウハウを活用したフィールド検証とユースケースの探索を行う。

「AI for RAN」

AI(人工知能)を活用してRAN(無線アクセスネットワーク)を高度化する「AI for RAN」のコンセプトにおいて、特に物理層(L1：Layer 1)へのAIの効果に着目した研究開発を行う。双方が持つAIとRANの経験と知識を生かし、ユースケースの定義や実機への実装、評価を行い、RANの効率化と最適化を追求する。

「AI and RAN」

AIとRANの設備共用による利用効率の向上をめざす「AI and RAN」のコンセプトにおいて、AIとRANの異なるワークロードを同一ハードウェア上で効率的に動かせる「AI-RANオーケストレーター」のアーキテクチャーの定義や、AI-RANオーケストレーター上でのAIとRANのさまざまなユースケースの研究開発、評価を行う。

「Large Telecom Model」

ソフトバンクが開発を進めている、通信業界向けの生成AI基盤モデル「Large Telecom Model」を活用した研究開発を行う。従来のネットワーク最適化のワークフローを、大規模言語モデル(LLM)ベースのAIによって変革させるとともに、データの安全な相互運用と性能の向上を追求し、業界標準の確立をめざす。