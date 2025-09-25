ソフトバンクとSB Intuitions、電通、電通デジタルの4社は、“心を動かす日本語の広告コピー”を生成する「日本語コピーライティング特化型生成AI」の開発に向け、9月25日に共同研究を開始。SB Intuitionsが手がける日本語LLM「Sarashina」と、電通らが持つコピーライティングの知見を掛け合わせて開発していく。

共同研究のイメージ

具体的には、SB Intuitionsが開発を進める国産生成AI「Sarashina」(サラシナ)において、実際の広告コピーを用いた追加学習を施して表現に関する性能を高め、より豊かなクリエイティブ表現を追求。さらに、言葉のトーンの強弱制御を学習させることで、マーケティング・コミュニケーションの目的や、ターゲットに合わせた最適な言葉遣いを行えるようにする。ほかにも、AIが出力した内容をAIに評価させ、より良い表現を学ぶ機能強化を施して、広告コピー生成の精度向上を図り、日本語のコピーライティングの品質向上をめざす。

前出の追加学習に関しては、人が作成した質問・回答でAIに基本的な知識や望ましい振る舞いを教える「教師あり学習」(SFT：Supervised Fine-Tuning)と、AIが人間の好みや意図を学び、最適な結果を出すDPO(Direct Preference Optimization)方式を活用する。

この共同研究により、コピーライターの発想法などを学習したAIが、創造的な発想と高度な言語表現を融合させた日本語表現を実現。コピーライティングに限らず、広告におけるネーミングやナレーションから、アイデアやコンセプトの言語化、マーケティング調査・分析の高度化まで、言葉を軸としたさまざまな広告・マーケティング領域での活用が期待されるとのこと。

近年、日本企業の広告マーケティング活動では、ターゲットの調査・分析からクリエイティブ制作、効果検証まで、生成AIの活用が急速に進んでいる。一方で、現在活用されている生成AIは、海外で開発された大規模言語モデル(LLM：Large Language Model)を基盤としたものが多く、日本語特有の語感や文脈の繊細な表現を捉えた広告コピーの生成が難しいという課題があった。

そこで、電通と電通デジタルが培ってきたコピーライティングの知見や、AI広告コピー生成ツール「AICO2」(アイコ ツー：電通のコピーライターが長年培ってきた思考プロセスを学習したAI広告コピー生成ツール)などの広告に特化したAIソリューションに関するノウハウ、ソフトバンクが構築したAI計算基盤を基に、SB Intuitionsが開発中のSarashinaを掛け合わせ、“心を動かす日本語の広告コピー”を創出する特化型の生成AI開発をめざす。