日本HPは10月10日より、遠隔からPCのロックやデータ消去を可能にするセキュリティ機能「HP Wolf Connect（Protect & Trace with Wolf Connect）」を搭載したWi-FiモデルのビジネスPCの発売にあたり、「HP Wolf Connect」搭載ビジネスPCを提供するプレゼントキャンペーンを開始した。提供されるのは「HP EliteBook 8 G1a 13」および「HP EliteBook 6 G1i 13」で、それぞれ1台ずつ提供される。応募期間は10月10日から11月7日まで。

Wi-Fiモデル対応で幅広いユーザーが利用可能に

「HP Wolf Connect」は、PCの電源オフ時やネットワーク非接続時でも、IoT通信技術（LTE Cat-M）を活用して位置情報の特定、リモートロック、データ消去などが可能なセキュリティ機能。一般的に「HP Wolf Connect」のようなMDMソリューションは、LTE／5Gなどのモバイル通信機能を搭載したPC向けに提供されることが多いが、現状では企業に導入されているビジネスPCはモバイル通信機能を持たず、Wi-FIのみ対応となっているものが大半で、従来型のMDMの利用にそぐわないという課題があった。今回、専用モジュールを内蔵することによりWi-FiモデルのPCでも「HP Wolf Connect」が利用できるようになり、幅広いユーザーへの対応が可能となり、導入コストを抑えつつ高いセキュリティを確保できるとしている。

今回のキャンペーンは、このWi-Fi専用ビジネスPCへの対応を記念して開催されるもの。キャンペーンには、特設サイトの応募フォームからアンケートに回答することで応募できる。対象は、企業や組織のIT機器選定に関わる担当者（個人事業主を含む）で、MDMの導入を検討中または見直しを行っている人とされている。応募にはアンケートの回答と、当選時の検証レポート提出が条件となる。抽選結果は11月末にメールで通知され、発送は国内限定で12月上旬を予定している。

HP EliteBook 8 G1a 13

HP EliteBook 6 G1i 13

日本HPでは、「HP Wolf Connect」を通じてデバイス管理の効率化と情報漏えいリスク低減を目指しており、世界80以上の国と地域で展開している。