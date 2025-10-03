Coltテクノロジーサービスは10月1日、イーサネット接続サービス（Colt Ethernet）のアクセス回線としてNTT東日本・NTT西日本が提供する、ビジネスネットワークサービス「Interconnected WAN」を活用することにより、これまでの都市部中心のサービスから、全国でサービス展開が可能になったと発表した。同サービスは今年12月1日より提供開始予定。

「Colt Ethernet」に「Interconnected WAN」を活用する意義

Colt Ethernetは、国内、海外における拠点間接続に適したセキュアかつ広帯域のレイヤー2イーサネット接続サービス。

「Interconnected WAN」の100Mbpsおよび1Gbpsをアクセス回線として加えることにより、Colt Ethernetが日本全県域において利用可能となった。

全国展開にあたっては、NTT東日本およびNTT西日本との連携の上、Coltがサポートする。

また、Colt単独でのエンド・ツー・エンドの監視に基づき両社の故障窓口や技術者の連携が取られ、24時間365日対応の保守運用体制、SLAの定義によるハイグレードなサービス品質保証などを実現している。