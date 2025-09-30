Microsoftは9月29日(米国時間)、「Vibe working: Introducing Agent Mode and Office Agent in Microsoft 365 Copilot｜Microsoft 365 Blog」において、Microsoft Officeアプリに「エージェントモード」、Copilotに「Office Agent」を導入したと発表した。

いずれもバイブワーキング(AIを活用した業務形態)に対応した製品で、AIと対話しながら高品質のドキュメント、スプレッドシート、プレゼンテーションを作成できるという。

Microsoft Officeアプリの「エージェントモード」で何ができる？

エージェントモードはMicrosoft ExcelおよびWordに導入された。これらアプリのCopilotにプロンプト入力すると、エージェントモードが起動し、出力の生成および出力結果の継続的な改善をユーザーに提供する。

Excelのエージェントモードは数式の決定、シートの作成、データビジュアライゼーションの作成などが可能。Wordのエージェントモードはコンテンツの下書き、改善点の提案、不明点の確認などが可能とされる。

高度な知識や経験が必要とされるタスクに対応し、すべてのユーザーが高度なモデリングを利用できるという。Microsoftはエージェントモードのベンチマークとして「SpreadsheetBench: Towards Challenging Real World Spreadsheet Manipulation」の検証結果を公開している(参考：「Building Agent Mode in Excel | Microsoft Community Hub」)。

人間の正答率が約71.3%のところ、エージェントモードは約57.2%の正答率を達成したという。人間に劣る結果となっているが、同社は「ベンチマーク用に最適化するのではなく、実際のユーザージョブ用に最適化している」と述べ、あいまいなタスクの解決において結果を出すことができると強調している。

Microsoft 365 CopilotのOffice Agentで何ができる？

Microsoft 365 Copilotに搭載されたOffice Agentは、PowerPointおよびWordドキュメントの作成を支援する。プロンプトから具体的なニーズを理解し、推論機能を活用してWebから関連情報を収集、品質チェックを実施しつつプレゼンテーション資料を作成する。エージェントモードではOpenAIの推論モデルを利用するが、Office AgentではAnthropicモデルを利用するという。

Office AgentはMicrosoft Frontierプログラムから提供が開始されている。Microsoft 365 Personal／Familyプランの加入が必要で、米国ユーザーから順次対象を拡大する。また、Web版のMicrosoft 365 Copilot(英語)ユーザーも利用することができる。

Excelのエージェントモードは、Microsoft Frontierプログラムから早期アクセスが提供される。Microsoft 365 Copilotライセンスまたは、Microsoft 365 Personal／Familyプランの加入が必要。Web版のExcelユーザーは、「Excel Labsアドイン」経由でのアクセスができる。

Wordのエージェントモードは、Microsoft Frontierプログラムから提供される。Microsoft 365 Copilotライセンスまたは、Microsoft 365 Personal／Familyプランの加入が必要。ExcelおよびWordのエージェントモードは、近日中のデスクトップ版の提供が予定されている。