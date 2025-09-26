ソフトバンクは10月1日から、AI(人工知能)モデルの開発や事業化をめざすスタートアップ企業を対象とする支援プログラム「AI Foundation for Startups」を提供開始。AI計算基盤「NVIDIA DGX A100」の提供やソフトバンクによる出資など、事業フェーズにあわせた3つのプランを用意する。

ソフトバンクが、スタートアップ企業の事業フェーズにあわせて多角的に支援。AIの計算リソースや協業パートナーを必要とするスタートアップ企業が、AIに関する事業のアイデアを追求し、新たな価値を創出することを後押しする。

また、ソフトバンク子会社のSTATION Ai(ステーション・エーアイ)と協力し、国内最大規模をうたうオープンイノベーション拠点「STATION Ai」(愛知・名古屋市)に入居する企業に対しても、同プログラムの活用を促進する。

AI Foundation for Startupsの3プランの詳細は以下の通り、なお、各プランの提供可否や支援内容は、事業計画や成長性に基づき、個別に審査して決定するという。

パイロットユーザー向けプラン

AIを活用したサービスやプロダクトの開発に向けて、AIモデルの初期構築やプロトタイプの検証に取り組む企業が対象。NVIDIAのGPUとネットワーキング、ソフトウエアを搭載したAI計算基盤「NVIDIA DGX A100」システム1台および周辺機器一式を、最大60日間無償で提供する。

開発・検証ユーザー向けプラン

AIを活用したサービス・プロダクトの実装に向け、AIモデルの開発・検証やPoC(概念実証)に取り組む企業が対象。「NVIDIA DGX A100」システムと「NVIDIA DGX H100」システム、周辺機器一式を安価で提供するという。利用企業は、同GPUシステムを自社専用のリソースとして1台から複数台まで柔軟に利用できるほか、開発環境の自由なカスタマイズにも対応する。

さらに、AIモデルの開発やPoCをより効率的かつ実践的に進められるよう、事業との親和性が高い企業や研究機関などとのマッチングによるパートナーシップ構築も支援する。

事業拡大ユーザー向けプラン

AIを活用したサービス・プロダクトの商用化/事業拡大をめざし、大規模な計算リソースによるAIモデルの開発・追加学習を進める企業が対象で、利用企業にはソフトバンクが出資。「NVIDIA DGX A100」システムと「NVIDIA DGX H100」システムを、実質的なコストを抑えて利用できるという。

さらに、ソフトバンクの顧客ネットワークや販売チャネルを活用し、AIモデルやプロダクトの市場展開もサポートする。