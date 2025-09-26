OpenAIは9月25日(現地時間)、モバイル版ChatGPTのProユーザー向けに「ChatGPT Pulse」のプレビュー版を公開した。ChatGPT Pulseは、ユーザーの興味に基づいてパーソナライズされた情報を自動で配信する機能で、最新のニュースやトレンドを把握するために利用できる。

Introducing ChatGPT Pulse｜OpenAI

AIが起点となって情報を提示

AIチャットサービスのChatGPTは、ユーザーが入力した質問や指示に対してAIが回答を生成して返すサービスである。つまり、ユーザーが起点となって会話がスタートする。それに対してChatGPT Pulseは、AIが起点となって情報を提示するという点が大きく異なる。

これまではユーザーが何を質問するべきかを分かっているという前提が必要だったが、ChatGPT Pulseであればユーザーがまったく認識していなかった新しい情報に触れられる可能性が高まるというメリットがある。

夜間にリサーチした情報をカード形式で情報を提示

ChatGPT Pulseは、過去のチャット履歴、明示的なフィードバック、接続されたカレンダーやメールなどのアプリをもとに、夜間に自動的にリサーチを行う。そして、集めた情報の中から翌日に提示するべき内容を抽出し、情報カード形式でまとめてユーザーの画面に表示する。カードをタップすればさらに詳細な内容を確認できる。カードはチャットとして保存するか、質問でフォローアップしない限り、その日だけ閲覧可能となっている。

ユーザーは、Pulseに対して毎日リサーチして欲しいテーマをリクエストできる。また、提示された情報に対してフィードバックを送信することで、不要な情報を除外するなど、より自分に合った形に調整できるようになっている。

ユーザーの指示を待たずに能動的に活動するAIへ

OpenAIでは、ChatGPT Pulseを「AIと対話するための新しいパラダイムへの第一歩」と表現している。この新機能によって、ChatGPTは質問に答えるだけでなく、ユーザーに代わって能動的に行動するアシスタントへと進化を遂げるという。Pulseは近日中により多くのアプリと連携できるようになり、ユーザーの状況をより包括的に把握することが可能になるとのこと。

ChatGPT Pulseは現時点ではまだプレビュー版であり、Proプランのユーザーのみ利用できる。ただし、ユーザーからのフィードバックをもとに改善を重ねた上で、将来的にはPlusプランや無料プランへの展開も目指すという。