TISインテックグループのインテックとアトラシアンは9月17日、アトラシアンのITサービス管理ソリューション「Jira Service Management」（ジラ・サービス・マネジメント）を活用した標準運用プラットフォームを構築したことを発表した。

インテックはプラットフォーム構築において、これまでに蓄積したベストプラクティス運用ノウハウと標準運用メニューの設計、専任の運用エンジニアによるユーザー企業へのデータ活用を通じた継続的改善と価値創出を担当した。

一方のアトラシアンは、ITサービスマネジメントに特化したサービスマネジメントソリューション「Jira Service Management」の技術基盤とAI機能・自動化技術、グローバルスタンダードなプラットフォームの拡張性を提供し、標準運用メニューの設計を支援した。

両社はITサービスマネジメントにおける運用プロセスの標準化と自動化を実現して定型業務を効率化し、運用要員が高付加価値業務に集中できる環境を支援する。また、今後は段階的にプラットフォーム機能を拡充し、2025年秋頃までに基本的な運用管理機能とAI機能を追加する予定だ。

標準運用プラットフォームの全体像

プラットフォーム構築の背景

企業の情報システム部門においては、利用者からの多様なリクエスト対応や、複雑化・高度化する既存システムの維持・運用に多くの時間とリソースを取られている。その結果、戦略的なIT投資や新たな価値創出に十分な時間を割けない。

また、企業ごとに個別最適化された運用設計や旧態依然としたコミュニケーション手法が生産性向上の妨げとなっており、サービス品質の均一化やIT運用技術者の確保が課題とされている。

こうした問題に対しインテックとアトラシアンは、インテックが長年培ってきたIT運用のノウハウと、アトラシアンの「Jira Service Management」の機能を組み合わせることで、標準運用プラットフォームの構築を実現した。

標準運用プラットフォームの概要

両社はプラットフォーム構築により、IT運用に課題を抱える企業に対する継続的な運用改善とDX（デジタルトランスフォーメーション）推進を支援する。

具体的には、AI機能を活用した運用効率化として、アトラシアンのAI機能や自動化技術とインテックが適用するAI分析基盤により、インシデントの自動分類や担当者の自動アサイン、類似事例の自動検出などが可能となる。問い合わせ対応の時間を従来の2分の1に短縮することが期待できるという。

また、サービスポータルによる対話と透明性の実現では、ユーザー企業と運用チームの効果的な双方向コミュニケーションを促進するポータルを構築する。統合ダッシュボードと詳細レポート機能により運用状況をリアルタイムで可視化し、継続的な改善サイクルをユーザー企業と共有する。

さらには、ITIL 4（Information Technology Infrastructure Library 4）準拠のプロセス標準化とAIナレッジ管理により、個人のスキルに依存しない一貫したサービス品質と効率的なナレッジ管理を支援するという。

その他、データ活用による継続的改善と価値創出として、運用データの分析から見える問題の傾向や課題をユーザー企業と共有し、一緒に最適な解決策を導き出すプロアクティブな運用提案を実現する。